У поврежденного полотна Репина обнаружили "хроническую болезнь"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" - плохой связью грунта и краски, сообщила РИА Новости реставратор Александра Орловская.
"Работа ведётся не только с сегодняшними проблемами, связанными с этой картиной, а с, как мы называем, хронической болезнью картины Репина (плохая связь между грунтом и красочным слоем), которая тянется на протяжении всего XX века. И на протяжении всего XX века картина напитывалась огромным количеством разнообразных материалов. Мы проанализировали реставрационный архив, и нам нужно найти некий укрепляющий состав, который мог бы существовать бесконфликтно со всеми материалами, которые уже использованы на картине, который мог бы отвечать всем музейным требованиям и в то же время решать наши сегодняшние реставрационные задачи", - рассказала Орловская.
5 августа 2019, 03:00АкцентыВегетарианец и эмигрант поневоле. Неизвестные факты из жизни Ильи Репина"Иван Грозный убивает своего сына Ивана", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге" тянут баржу на собственных плечах. Эти и еще тысячу, а по иным подсчетам две с половиной тысячи картин написал Илья Репин. 5 августа исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося русского художника.
Она при этом не уточнила, сколько времени займёт текущий этап.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.
Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно, но заявлял, что не считает, что объект представляет особую культурную ценность. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.