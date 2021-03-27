https://ria.ru/20210327/kartina-1603082259.html

У поврежденного полотна Репина обнаружили "хроническую болезнь"

У поврежденного полотна Репина обнаружили "хроническую болезнь"

Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" - плохой связью грунта и краски, сообщила... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T06:45

2021-03-27T06:45

2021-03-27T06:45

культура

россия

илья репин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" - плохой связью грунта и краски, сообщила РИА Новости реставратор Александра Орловская.Она при этом не уточнила, сколько времени займёт текущий этап.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно, но заявлял, что не считает, что объект представляет особую культурную ценность. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.

https://radiosputnik.ria.ru/20190805/1557128625.html

https://ria.ru/20190729/1556904299.html

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россия, илья репин