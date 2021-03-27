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https://ria.ru/20210327/kartina-1603082259.html
У поврежденного полотна Репина обнаружили "хроническую болезнь"
У поврежденного полотна Репина обнаружили "хроническую болезнь"
Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" - плохой связью грунта и краски, сообщила... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T06:45
2021-03-27T06:45
культура
россия
илья репин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" - плохой связью грунта и краски, сообщила РИА Новости реставратор Александра Орловская.Она при&nbsp; этом не уточнила, сколько времени займёт текущий этап.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно, но заявлял, что не считает, что объект представляет особую культурную ценность. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.
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россия, илья репин

У поврежденного полотна Репина обнаружили "хроническую болезнь"

06:45 27.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеставрация картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина
Реставрация картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года русского художника Ильи Репина - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" - плохой связью грунта и краски, сообщила РИА Новости реставратор Александра Орловская.
"Работа ведётся не только с сегодняшними проблемами, связанными с этой картиной, а с, как мы называем, хронической болезнью картины Репина (плохая связь между грунтом и красочным слоем), которая тянется на протяжении всего XX века. И на протяжении всего XX века картина напитывалась огромным количеством разнообразных материалов. Мы проанализировали реставрационный архив, и нам нужно найти некий укрепляющий состав, который мог бы существовать бесконфликтно со всеми материалами, которые уже использованы на картине, который мог бы отвечать всем музейным требованиям и в то же время решать наши сегодняшние реставрационные задачи", - рассказала Орловская.
Художник Илья Репин. 1909 год - РИА Новости, 1920, 05.08.2019
5 августа 2019, 03:00Акценты
Вегетарианец и эмигрант поневоле. Неизвестные факты из жизни Ильи Репина"Иван Грозный убивает своего сына Ивана", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге" тянут баржу на собственных плечах. Эти и еще тысячу, а по иным подсчетам две с половиной тысячи картин написал Илья Репин. 5 августа исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося русского художника.
Она при  этом не уточнила, сколько времени займёт текущий этап.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.
Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин признал свою вину в том, что испортил полотно, но заявлял, что не считает, что объект представляет особую культурную ценность. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.
Илья Репин: неочевидные вопросы об известных картинах - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 17:54Инфографика
Илья Репин: неочевидные вопросы об известных картинахДумаете, что знаете о великом русском художнике всё? Были на выставке Ильи Репина в Третьяковке, изучали его творчество или просто увлекаетесь живописью? Знатокам – приготовиться! Такого вы "Не ждали"!
 
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