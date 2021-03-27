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В Татарстане пьяный мужчина избил соцработницу за отказ дать сигарету
В Татарстане пьяный мужчина избил соцработницу за отказ дать сигарету
Мужчина в Татарстане наехал на машине на работницу социальной службы и избил ее за отказ дать сигарету, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает СК РФ. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T20:52
2021-03-27T20:52
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мужчина в Татарстане наехал на машине на работницу социальной службы и избил ее за отказ дать сигарету, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает СК РФ."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 22 марта 2021 года в городе Агрыз неустановленный мужчина совершил наезд на автомобиле на работницу социальной службы, а затем избил ее", - говорится в сообщении.СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство". Подозревается 33-летний местный житель, он задержан.По версии следствия, социальная работница обходила пожилых подопечных, когда к ней пристал нетрезвый мужчина с требованием дать сигарету. Он получил отказ, после чего сел в машину и наехал на женщину, а затем сильно избил. Мимо проезжал водитель, он остановил избиение и отвез пострадавшую в больницу."В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане пьяный мужчина избил соцработницу за отказ дать сигарету

20:52 27.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мужчина в Татарстане наехал на машине на работницу социальной службы и избил ее за отказ дать сигарету, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает СК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 22 марта 2021 года в городе Агрыз неустановленный мужчина совершил наезд на автомобиле на работницу социальной службы, а затем избил ее", - говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство". Подозревается 33-летний местный житель, он задержан.
По версии следствия, социальная работница обходила пожилых подопечных, когда к ней пристал нетрезвый мужчина с требованием дать сигарету. Он получил отказ, после чего сел в машину и наехал на женщину, а затем сильно избил. Мимо проезжал водитель, он остановил избиение и отвез пострадавшую в больницу.
"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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