https://ria.ru/20210327/izbienie-1603081560.html
В Новосибирской области школьницы избили подругу
В Новосибирской области школьницы избили подругу
Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:31
2021-03-27T05:31
2021-03-27T05:31
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала мать ребенка, сообщает ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях и СМИ выложили видео, на котором школьницы избивают девочку.Полицейские по заявлению женщины проводят проверку, в ходе которой уже установлены все участники происшествия."Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210326/izbienie-1602922403.html
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новосибирская область, происшествия