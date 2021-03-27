https://ria.ru/20210327/izbienie-1603081560.html

В Новосибирской области школьницы избили подругу

В Новосибирской области школьницы избили подругу

Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T05:31

2021-03-27T05:31

2021-03-27T05:31

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала мать ребенка, сообщает ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях и СМИ выложили видео, на котором школьницы избивают девочку.Полицейские по заявлению женщины проводят проверку, в ходе которой уже установлены все участники происшествия."Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210326/izbienie-1602922403.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, происшествия