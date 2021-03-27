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В Новосибирской области школьницы избили подругу
В Новосибирской области школьницы избили подругу
Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T05:31
2021-03-27T05:31
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала мать ребенка, сообщает ГУМВД по региону.Ранее в соцсетях и СМИ выложили видео, на котором школьницы избивают девочку.Полицейские по заявлению женщины проводят проверку, в ходе которой уже установлены все участники происшествия."Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210326/izbienie-1602922403.html
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новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области школьницы избили подругу

05:31 27.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Полиция проводит проверку после избиения в Татарском районе Новосибирской области 15-летней школьницы тремя несовершеннолетними девочками, заявление написала мать ребенка, сообщает ГУМВД по региону.
Ранее в соцсетях и СМИ выложили видео, на котором школьницы избивают девочку.
"В межмуниципальный отдел полиции "Татарский" 22 марта поступило заявление от женщины о том, что три несовершеннолетних девочки избили её 15-летнюю дочь. В ходе проверки сотрудниками полиции… было установлено, что 16 марта между тремя несовершеннолетними девочками 2005 и 2006 годов рождения произошел конфликт, переросший в драку", - рассказали в главке.
Полицейские по заявлению женщины проводят проверку, в ходе которой уже установлены все участники происшествия.
"Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУМВД.
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