https://ria.ru/20210327/gvardiya-1602778750.html

День войск Национальной гвардии

День войск Национальной гвардии

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:16

2021-03-27T02:16

2021-03-27T02:16

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

справки

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27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск министерства внутренних дел России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации, предназначенные для поддержания порядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны объектов. Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является день 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства. Внутренняя стража обеспечила непрерывное пополнение действующей армии, охрану порядка в населенных пунктах, упорядочила конвоирование потока ссыльных и каторжан. Организационно она состояла из внутренних гарнизонных (губернских) батальонов и уездных инвалидных команд, составивших с 1816 года Отдельный корпус внутренней стражи, который просуществовал до 1864 года, когда его функции были переданы местным войскам. В 1886 году создали конвойные команды, которые образовали конвойную стражу империи. Местные войска и конвойная стража являлись частью охранительной системы российского государства и отвечали за внутреннюю безопасность империи. После Октябрьской революции 1917 года советская власть создала свои органы охраны и защиты. Наряду с Красной армией были сформированы войска вспомогательного (или специального) назначения, включавшие вооруженные формирования различных ведомств, нуждавшихся в боевой силе. В 1919 году Совет рабочей и крестьянской обороны принял постановление об объединении всех войск вспомогательного назначения и создании войск внутренней охраны республики (ВОХР). Впоследствии войска ВОХР неоднократно реорганизовывались (с 1920 года – войска внутренней службы (ВНУС), с 1922 года – войска Государственного политического управления (ГПУ), с 1923 года – войска Особого государственного политического управления (ОГПУ), с 1934 года – внутренняя охрана Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), с 1937 года – внутренние войска НКВД СССР (с 1947 года – Министерства государственной безопасности СССР, с 1953 года – Министерства внутренних дел СССР, с 1966 года – Министерства охраны общественного порядка, с 1968 года – МВД СССР)), но их задачи оставались прежними – защита населения от любой угрозы, в том числе и внешней. В 1927 году на войска ОГПУ наряду с другими задачами была возложена охрана промышленных предприятий и сооружений, имеющих важное значение для обороны страны. В Великой Отечественной войне (1941-1945) соединения и части войск НКВД сражались с врагом в приграничных районах, защищали Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Брестскую крепость, Киев, Одессу, Воронеж, Сталинград (ныне Волгоград), обороняли Северный Кавказ, вели тяжелые бои на Курской дуге. В тоже время они обеспечивали эффективную охрану тыла действующей армии, а также тысяч объектов, десятков тысяч километров коммуникаций, что позволило сорвать массированное воздействие немецких диверсионных групп. Войска НКВД сыграли важную роль в развертывании партизанского движения на оккупированной врагом территории. Одной из задач внутренних войск в годы войны являлось обеспечение радиопротиводействия противнику. Войска НКВД несли также гарнизонную службу в освобожденных районах, охраняли железные дороги, военные заводы и другие важнейшие объекты, конвоировали и охраняли военнопленных, вели борьбу с бандитизмом. После войны внутренним войскам дополнительно было поручено охранять научно-исследовательские учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения. Были созданы спецкомендатуры, на базе которых в последующем возникли спецчасти внутренних войск. В 1966 году в составе внутренних войск были созданы специальные моторизованные части милиции. Внутренние войска защищали население от природных и техногенных катастроф, участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате "Маяк" в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В 1988-1991 годах на них была возложена задача по ликвидации последствий межнациональных конфликтов в Средней Азии, Закавказье и Приднестровье. После распада Советского Союза соединения и воинские части внутренних войск МВД России продолжали выполнять служебно-боевые задачи: участвовали в охране общественного порядка, обеспечивали общественную безопасность и режим чрезвычайного положения; охраняли важные государственные объекты и специальные грузы, исправительно-трудовые учреждения; осуществляли конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу. В конце XX – начале ХХI веков основным предназначением внутренних войск стало противодействие внутренним угрозам национальной безопасности, а именно попыткам насильственного свержения конституционного строя, деятельности незаконных вооруженных формирований, терроризму. Для повышения эффективности противодействия современным вызовам и угрозам и в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина указом президента России Владимир Путин от 5 апреля 2016 года была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Основой новой силовой структуры стали внутренние войска МВД России. В состав Росгвардии также вошли органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов внутренних дел, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, авиаподразделения министерства. В состав Росгвардии также вошли кинологический отдел главного штаба внутренних войск, ФГУП "Охрана" и лицензионно-разрешительная служба. В начале 2017 года к ФГУП "Охране" Росгвардии была присоединена "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" Минпромторга. В ведение Росгвардии с начала 2018 года было передано осуществление контрольного отстрела огнестрельного оружия. В результате Росгвардия объединила в своей структуре два полнофункциональных блока. Это силы специального и оперативного назначения, как силовая компонента для прямого противодействия актам внутренней агрессии. А также подразделения, обеспечивающие непосредственную охрану объектов различных секторов экономики, осуществляющие функции государственного контроля за иными формами охранной деятельности в стране, и оборотом оружия, в том числе используемого в деятельности негосударственных структур безопасности. Директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующим войсками национальной гвардии России является генерал армии Виктор Золотов. Войска национальной гвардии – это военная организация государства, призванная, в том числе, решать задачи правоохранительной направленности. Такая специфика во многом определяет характер их служебно-боевой деятельности. Они принимают участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; охраняют важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными правительством РФ; участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом; принимают участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции; а также в территориальной обороне РФ; оказывают содействие пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы страны; федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. На них возложена охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам, а также обеспечение по решению президента РФ безопасности высших должностных лиц субъектов страны (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) и иных лиц. Росгвардия выполняет задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике. В Сирии контингент войск национальной гвардии России, обеспечивая безопасность гуманитарных акций, изымая оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, выполняя специальные задачи, вносит весомый вклад в стабилизацию обстановки в стране. В 2020 году в условиях пандемии, войска Росгвардии одними из первых включились в противостояние новой угрозе, обеспечив защиту обсерваторов и медицинских учреждений, принимая участие в проведении дезинфекции больниц, объектов образования, транспорта и социального назначения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), справки