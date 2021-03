https://ria.ru/20210327/fotografiya-1603148543.html

Космонавт сфотографировал с МКС севшее на мель судно в Суэцком канале

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, с борта МКС. Снимки опубликовала... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T21:43

2021-03-27T22:33

наука

инцидент с судном ever given в суэцком канале

сергей кудь-сверчков

суэцкий канал

красное море

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086639_7:0:1031:576_1920x0_80_0_0_b591d2b49767b126486243136c9504e5.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, с борта МКС. Снимки опубликовала госкорпорация "Роскосмос".Как отметил Кудь-Сверчков, на кадрах видно, как "буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места".Контейнеровоз Ever Given — который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation — 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Из-за этого движение по торговому пути оказалось заблокировано, уже более 320 судов ожидают своей очереди для прохода.Как ранее со ссылкой на источники сообщил The Jerusalem Post, севший на мель контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть с места. Собеседники The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что судно могут снять с мели уже сегодня — накануне попытки его освободить значительно продвинулись.При этом, как отметили в администрации торгового пути, когда контейнеровоз удастся снять с мели, пока неясно. Не менее 10 буксиров участвуют в работах.

2021

инцидент с судном ever given в суэцком канале, сергей кудь-сверчков, суэцкий канал, красное море, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос