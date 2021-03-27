https://ria.ru/20210327/evrovidenie-1603075993.html
Белоруссии не разрешили участвовать в Евровидении-2021
Белоруссии не разрешили участвовать в Евровидении-2021
Белоруссию не допустили к участию в Евровидении-2021. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте международного музыкального конкурса. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T01:47
2021-03-27T01:47
2021-03-27T01:47
культура
евровидение-2021
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600849507_62:0:1632:883_1920x0_80_0_0_30e334c897e08de0fc782ddfd1c36fa9.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Белоруссию не допустили к участию в Евровидении-2021. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте международного музыкального конкурса.Причиной такого решения стал тот факт, что новая композиция группы "Галасы 3Места" нарушает, по мнению организаторов мероприятия, нарушает его правила.В марте организаторы предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст. Ролик с композицией удалили с YouTube-канала Евровидения. В пятницу в белорусском госмедиахолдинге "Белтелерадиокомпания", организующем национальный отбор на конкурс, заявили РИА Новости, что новую песню уже выбрали.Организаторы конкурса тщательно изучили новую заявку от Белоруссии и пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".В заявлении утверждается, что Белоруссия не сможет принять участие в конкурсе, так как не смогла предоставить песню в установленные сроки.Политически мотивированное решениеОрганизаторы Евровидения не могут объяснить свои претензии к новой песне от Белоруссии, республику отстранили от участия в конкурсе по политическим причинам. Об этом заявил глава государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.По его словам, суть претензий Европейского вещательного союза к песне не разъяснена. Он рассказал, что Союз официально проинформировал Белтелерадиокомпанию о своем решении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусского участника.Евровидение-2021Песенный конкурс Евровидение, который в прошлом году отменили из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.В нем примут участие исполнители из 40 стран. Россию представит певица Манижа со своей песнью Russian Woman. Исполнительница родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Организаторы пообещали провести конкурс в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов планируют сократить. Участники Евровидения-2021 предварительно запишут свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в международном песенном конкурсе вживую, эта резервная копия сможет гарантировать их участие в конкурсе.Организаторы конкурса ранее заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.
https://ria.ru/20210327/evrovidenie-1603071699.html
https://ria.ru/20210318/kipiani-1601812406.html
https://ria.ru/20210317/evrovidenie-1601617935.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600849507_379:0:1556:883_1920x0_80_0_0_855209a707b1e3a575a2ad8b87d52593.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение-2021, белоруссия, в мире
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Белоруссию
не допустили к участию в Евровидении-2021
. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте
международного музыкального конкурса.
Причиной такого решения стал тот факт, что новая композиция группы "Галасы 3Места" нарушает, по мнению организаторов мероприятия, нарушает его правила.
В марте организаторы предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст. Ролик с композицией удалили с YouTube-канала Евровидения. В пятницу в белорусском госмедиахолдинге "Белтелерадиокомпания", организующем национальный отбор на конкурс, заявили РИА Новости, что новую песню уже выбрали.
Организаторы конкурса тщательно изучили новую заявку от Белоруссии
и пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".
В заявлении утверждается, что Белоруссия не сможет принять участие в конкурсе, так как не смогла предоставить песню в установленные сроки.
Политически мотивированное решение
Организаторы Евровидения не могут объяснить свои претензии к новой песне от Белоруссии, республику отстранили от участия в конкурсе по политическим причинам. Об этом заявил глава государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.
По его словам, суть претензий Европейского вещательного союза
к песне не разъяснена. Он рассказал, что Союз официально проинформировал Белтелерадиокомпанию о своем решении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусского участника.
Евровидение-2021
Песенный конкурс Евровидение, который в прошлом году отменили из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме
.
В нем примут участие исполнители из 40 стран. Россию представит певица Манижа со своей песнью Russian Woman. Исполнительница родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН
от России.
Организаторы пообещали провести конкурс в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов планируют сократить. Участники Евровидения-2021 предварительно запишут свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в международном песенном конкурсе вживую, эта резервная копия сможет гарантировать их участие в конкурсе.
Организаторы конкурса ранее заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.