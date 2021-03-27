https://ria.ru/20210327/ekotsentr-1603091591.html

В Москве создадут уникальный экоцентр в рамках проекта "Парк Яуза"

В Москве создадут уникальный экоцентр в рамках проекта "Парк Яуза"

Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:28

2021-03-27T10:28

2021-03-27T10:28

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков.Он отметил, что экоцентр будет построен на заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок."Площадь самого эколого-просветительского центра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и "примерить" ряд других профильных профессий.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста. Посетить его можно будет самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом.Прилегающая к экоцентру территория будет благоустроена. В планах - создание вертикальной фермы, аптекарского огорода и сенсорного сада.

https://ria.ru/20210327/vozdukh-1603090454.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество