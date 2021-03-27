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В Москве создадут уникальный экоцентр в рамках проекта "Парк Яуза"
В Москве создадут уникальный экоцентр в рамках проекта "Парк Яуза"
Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:28
2021-03-27T10:28
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков.Он отметил, что экоцентр будет построен на заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок."Площадь самого эколого-просветительского центра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и "примерить" ряд других профильных профессий.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста. Посетить его можно будет самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом.Прилегающая к экоцентру территория будет благоустроена. В планах - создание вертикальной фермы, аптекарского огорода и сенсорного сада.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве создадут уникальный экоцентр в рамках проекта "Парк Яуза"

10:28 27.03.2021
 
© Комплекс городского хозяйства МосквыПарк в пойме реки Яуза
Парк в пойме реки Яуза - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков.
Он отметил, что экоцентр будет построен на заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок.
"Площадь самого эколого-просветительского центра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.
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Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и "примерить" ряд других профильных профессий.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста. Посетить его можно будет самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом.
Прилегающая к экоцентру территория будет благоустроена. В планах - создание вертикальной фермы, аптекарского огорода и сенсорного сада.
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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