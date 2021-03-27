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В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара, сообщает служба... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T02:36
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гвадалахара
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МАДРИД, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара, сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча на своей странице в Twitter.Как сообщает агентство EFE, наезд был умышленным. Предполагаемый виновник заявил, что его действия были сознательными и стали результатом отчаяния, вызванного потерей опеки над детьми. Издание ABC отмечает, что водителя задержали.
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гвадалахара, испания, в мире

В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек

02:36 27.03.2021 (обновлено: 02:46 27.03.2021)
 
© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
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МАДРИД, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара, сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча на своей странице в Twitter.
"Семь человек были ранены в результате… наезда, который произошел сегодня днем (в пятницу) в Юнкера-де-Энаресе (Гвадалахара). Четверо из них, женщина и трое мужчин, были доставлены в университетскую больницу столицы (провинции)", - говорится в сообщении службы спасения.
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Как сообщает агентство EFE, наезд был умышленным. Предполагаемый виновник заявил, что его действия были сознательными и стали результатом отчаяния, вызванного потерей опеки над детьми. Издание ABC отмечает, что водителя задержали.
 
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