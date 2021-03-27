https://ria.ru/20210327/dtp-1603078132.html

В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек

В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара, сообщает служба... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T02:36

2021-03-27T02:36

2021-03-27T02:46

гвадалахара

испания

в мире

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МАДРИД, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара, сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча на своей странице в Twitter.Как сообщает агентство EFE, наезд был умышленным. Предполагаемый виновник заявил, что его действия были сознательными и стали результатом отчаяния, вызванного потерей опеки над детьми. Издание ABC отмечает, что водителя задержали.

https://ria.ru/20210326/dtp-1603058496.html

гвадалахара

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гвадалахара, испания, в мире