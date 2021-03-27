Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:10 27.03.2021 (обновлено: 03:13 27.03.2021)
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля, сроки переноситься не будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе", - сказал он.
По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год.
Путин задекларировал за 2019 год доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал годом ранее.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году, когда занимал пост председателя правительства, заработал более 11 миллионов рублей. А в 2018 году он задекларировал 9,9 миллиона рублей.
Глава президентской администрации Антон Вайно в прошлом году заработал 11,6 миллиона рублей, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко - 12,2 миллиона и 33,1 миллиона рублей соответственно. Песков в 2019 году заработал более 14,6 миллиона рублей, его жена Татьяна Навка – почти 236 миллионов рублей.
Больше всех в администрации президента в 2019 году заработал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, который задекларировал 143,694 миллиона рублей, доход его супруги составил 122,96 миллиона рублей. На втором месте по доходам был начальник управления президента Максим Травников с доходом 41,4 миллиона рублей, а на третьем - помощник президента Владимир Мединский с доходом 38,8 миллиона рублей.
В 2018 году первое место по доходам занял полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом более 657 миллионов рублей.