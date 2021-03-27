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Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля, сроки переноситься не будут, заявил... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T03:10
2021-03-27T03:13
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля, сроки переноситься не будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год.Путин задекларировал за 2019 год доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал годом ранее.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году, когда занимал пост председателя правительства, заработал более 11 миллионов рублей. А в 2018 году он задекларировал 9,9 миллиона рублей.Глава президентской администрации Антон Вайно в прошлом году заработал 11,6 миллиона рублей, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко - 12,2 миллиона и 33,1 миллиона рублей соответственно. Песков в 2019 году заработал более 14,6 миллиона рублей, его жена Татьяна Навка – почти 236 миллионов рублей.Больше всех в администрации президента в 2019 году заработал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, который задекларировал 143,694 миллиона рублей, доход его супруги составил 122,96 миллиона рублей. На втором месте по доходам был начальник управления президента Максим Травников с доходом 41,4 миллиона рублей, а на третьем - помощник президента Владимир Мединский с доходом 38,8 миллиона рублей.В 2018 году первое место по доходам занял полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом более 657 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210326/dokhod-1602921571.html
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россия, владимир путин, политика

Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля

03:10 27.03.2021 (обновлено: 03:13 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля, сроки переноситься не будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе", - сказал он.

По законодательству сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год.
Путин задекларировал за 2019 год доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал годом ранее.
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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году, когда занимал пост председателя правительства, заработал более 11 миллионов рублей. А в 2018 году он задекларировал 9,9 миллиона рублей.
Глава президентской администрации Антон Вайно в прошлом году заработал 11,6 миллиона рублей, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко - 12,2 миллиона и 33,1 миллиона рублей соответственно. Песков в 2019 году заработал более 14,6 миллиона рублей, его жена Татьяна Навка – почти 236 миллионов рублей.
Больше всех в администрации президента в 2019 году заработал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх, который задекларировал 143,694 миллиона рублей, доход его супруги составил 122,96 миллиона рублей. На втором месте по доходам был начальник управления президента Максим Травников с доходом 41,4 миллиона рублей, а на третьем - помощник президента Владимир Мединский с доходом 38,8 миллиона рублей.
В 2018 году первое место по доходам занял полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с доходом более 657 миллионов рублей.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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