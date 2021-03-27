https://ria.ru/20210327/dannye-1603104078.html

Володин напомнил об ужесточении законодательства о персональных данных

Володин напомнил об ужесточении законодательства о персональных данных

Работа по повышению защиты персональных данных будет продолжена, и в случае необходимости за безответственное отношение к их хранению и обработке могут быть... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:55

2021-03-27T12:55

2021-03-27T12:55

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Работа по повышению защиты персональных данных будет продолжена, и в случае необходимости за безответственное отношение к их хранению и обработке могут быть приняты дополнительные меры, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Володин напомнил, что с субботы начинает действовать закон, который усиливает наказание за безответственное отношение к хранению и обработке персональных данных. Согласно документу, за обработку персональных данных без письменного согласия владельца организации придется заплатить штраф до 150 тысяч рублей, а при повторном нарушении ― до 500 тысяч рублей.Он отметил, что избиратели часто спрашивают о том, как их личные данные появляются в общем доступе, почему им поступает большое количество рекламных звонков, кроме того, многие сталкиваются с телефонными мошенниками.По словам спикера, это происходит из-за безответственности компаний, в том числе иностранных, которые собирают персональные данные граждан, чтобы использовать их для своего обогащения."В погоне за прибылью они не думают о безопасности людей, не хотят или не могут обеспечить защиту их личных сведений. Это недопустимо. В связи с этим и был принят закон ... Работа в этом направлении будет продолжена. Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения", - написал Володин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210323/dannye-1602484803.html

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госдума рф, вячеслав володин, общество