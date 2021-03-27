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Международная экологическая акция "Час Земли"
Международная экологическая акция "Час Земли"
"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом выключении света и... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:13
2021-03-27T00:14
час земли (акция)
справки
в мире
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"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.Во время нее гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира, таких как Эйфелева башня (Париж, Франция), Биг-Бен (Лондон, Великобритания), Колизей (Рим, Италия). Мероприятие проводится по всему миру в субботу в конце марта. В 2021 году акция "Час Земли" начнется 27 марта в 20.30 (по местному времени). Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла. Выключение света носит символический характер. Сбережение электричества не является целью акции. Обычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной – ведь все электростанции достаточно инертны, а один час – это короткий промежуток. Акция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность. Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции. "Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты, совершив свой собственный экоподвиг. Впервые акция "Час Земли" была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. В ней приняли участие более 2,2 миллиона человек и двух тысяч предприятий. Уже на следующий год к "акции присоединились 35 стран мира. В 2009 году "Час Земли" стал самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более одного миллиарда участников. В 2011 году движение начало выходить на новый этап, WWF впервые призвал участников акции не просто выключить свет, но и выйти за рамки "Часа Земли", сделав что-то полезное для планеты. В тот год 1,8 миллиарда человек в 135 странах на семи континентах, более 4000 городов и 750 легендарных памятников по всему миру погасили огни на час. В 2017 году во всем мире в акции приняли участие более двух миллиардов человек. В 2018 году в "Часе Земли" участвовали 188 стран. В 2019 году акцию поддержали более 7,5 тысяч городов в 190 странах, на один час гасла подсветка более 18 тысяч объектов. В Российской Федерации акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и департамента природопользования правительства Москвы. Впервые официально в России акция прошла в 2009 году в ней приняли участие около пяти миллионов россиян в более 20 российских городах, 10 субъектов федерации, более 40 компаний. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 20 миллионов граждан России в 70 городах, в 2017 году – 150 городов. В 2018 году в России в мероприятии приняли участие 170 городов, а в 2019 году – более 30 миллионов россиян не менее чем в 800 населенных пунктах. В 2020 году из-за ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19 акция впервые за 12 лет прошла онлайн, то есть без массовых мероприятий. В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1000 других знаменитых объектов столицы. Праздничные мероприятия на экологическую тематику, а также отключение подсветки знаковых зданий и сооружений происходит и в 1000 других российских городах. "Час Земли" выходит далеко за рамки символического действия выключения света и электроприборов. За счет использования силы людей и коллективных действий акция стала катализатором положительного воздействия на окружающую среду, приводя к серьезным изменениям в законодательстве стран.Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем. WWF России в рамках акции традиционно просит своих сторонников поддержать одну из своих природоохранных инициатив. В разные годы акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам. Тема российского "Часа Земли 2021" – открытость экологической информации. Лозунг – #откройся. 60% граждан в той или иной степени не доверяют официальным данным о состоянии окружающей среды, а 21% уверены, что их просто нет. Это, в том числе, следствие того, что важная экологическая информация часто скрывается или искажается. Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды – право каждого гражданина, закрепленное в Конституции РФ. Сокрытие такой информации может причинить ущерб природе и здоровью людей. Бизнес, государство и общество должны вовремя информировать друг друга об экологической обстановке, чтобы снижать воздействия на окружающую среду, избегать катастроф или вовремя устранять их последствия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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5
4.7
96
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час земли (акция), справки, в мире

Международная экологическая акция "Час Земли"

00:13 27.03.2021 (обновлено: 00:14 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕжегодная экологическая акция "Час Земли"
Ежегодная экологическая акция Час Земли - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
Во время нее гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира, таких как Эйфелева башня (Париж, Франция), Биг-Бен (Лондон, Великобритания), Колизей (Рим, Италия).
Мероприятие проводится по всему миру в субботу в конце марта. В 2021 году акция "Час Земли" начнется 27 марта в 20.30 (по местному времени).
Целью "Часа Земли" является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
Выключение света носит символический характер. Сбережение электричества не является целью акции. Обычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной – ведь все электростанции достаточно инертны, а один час – это короткий промежуток.
Акция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность. Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции.
"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты, совершив свой собственный экоподвиг.
Впервые акция "Час Земли" была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. В ней приняли участие более 2,2 миллиона человек и двух тысяч предприятий. Уже на следующий год к "акции присоединились 35 стран мира. В 2009 году "Час Земли" стал самой массовой глобальной акцией в истории человечества, объединив более одного миллиарда участников. В 2011 году движение начало выходить на новый этап, WWF впервые призвал участников акции не просто выключить свет, но и выйти за рамки "Часа Земли", сделав что-то полезное для планеты. В тот год 1,8 миллиарда человек в 135 странах на семи континентах, более 4000 городов и 750 легендарных памятников по всему миру погасили огни на час. В 2017 году во всем мире в акции приняли участие более двух миллиардов человек. В 2018 году в "Часе Земли" участвовали 188 стран. В 2019 году акцию поддержали более 7,5 тысяч городов в 190 странах, на один час гасла подсветка более 18 тысяч объектов.
В Российской Федерации акция "Час Земли" проводится WWF России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и департамента природопользования правительства Москвы.
Впервые официально в России акция прошла в 2009 году в ней приняли участие около пяти миллионов россиян в более 20 российских городах, 10 субъектов федерации, более 40 компаний. Уже в 2013 году к "Часу Земли" присоединились более 20 миллионов граждан России в 70 городах, в 2017 году – 150 городов. В 2018 году в России в мероприятии приняли участие 170 городов, а в 2019 году – более 30 миллионов россиян не менее чем в 800 населенных пунктах.
В 2020 году из-за ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19 акция впервые за 12 лет прошла онлайн, то есть без массовых мероприятий.
В Москве по традиции каждый год в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1000 других знаменитых объектов столицы. Праздничные мероприятия на экологическую тематику, а также отключение подсветки знаковых зданий и сооружений происходит и в 1000 других российских городах.
"Час Земли" выходит далеко за рамки символического действия выключения света и электроприборов. За счет использования силы людей и коллективных действий акция стала катализатором положительного воздействия на окружающую среду, приводя к серьезным изменениям в законодательстве стран.
Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем. WWF России в рамках акции традиционно просит своих сторонников поддержать одну из своих природоохранных инициатив. В разные годы акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.
Тема российского "Часа Земли 2021" – открытость экологической информации. Лозунг – #откройся. 60% граждан в той или иной степени не доверяют официальным данным о состоянии окружающей среды, а 21% уверены, что их просто нет. Это, в том числе, следствие того, что важная экологическая информация часто скрывается или искажается. Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды – право каждого гражданина, закрепленное в Конституции РФ. Сокрытие такой информации может причинить ущерб природе и здоровью людей. Бизнес, государство и общество должны вовремя информировать друг друга об экологической обстановке, чтобы снижать воздействия на окружающую среду, избегать катастроф или вовремя устранять их последствия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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