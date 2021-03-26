https://ria.ru/20210326/zmeya-1602789276.html

В США зеленая мамба укусила своего хозяина

В США зеленая мамба укусила своего хозяина

В Северной Каролине врачи использовали четыре флакона с противоядием для спасения человека, которого укусил его необычный питомец — зеленая мамба, сообщает Upi. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:33

2021-03-26T02:33

2021-03-26T02:33

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Москва, 26 мар—РИА Новости. В Северной Каролине врачи использовали четыре флакона с противоядием для спасения человека, которого укусил его необычный питомец — зеленая мамба, сообщает Upi.Укус этой змеи смертелен, и без противоядия шансы на выживание крайне малы.Врачи оперативно связались с местным зоопарком. Оттуда флаконы с лекарством были доставлены в клинику вертолетом.По прогнозам медиков, мужчина полностью выздоровеет. Он собирается вернуться домой вместе со своим опасным питомцем.

https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html

сша

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2021

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новости - туризм, сша, северная каролина, животные