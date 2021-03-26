https://ria.ru/20210326/zmeya-1602789276.html
В США зеленая мамба укусила своего хозяина
В США зеленая мамба укусила своего хозяина
В Северной Каролине врачи использовали четыре флакона с противоядием для спасения человека, которого укусил его необычный питомец — зеленая мамба, сообщает Upi. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T02:33
2021-03-26T02:33
2021-03-26T02:33
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Москва, 26 мар—РИА Новости. В Северной Каролине врачи использовали четыре флакона с противоядием для спасения человека, которого укусил его необычный питомец — зеленая мамба, сообщает Upi.Укус этой змеи смертелен, и без противоядия шансы на выживание крайне малы.Врачи оперативно связались с местным зоопарком. Оттуда флаконы с лекарством были доставлены в клинику вертолетом.По прогнозам медиков, мужчина полностью выздоровеет. Он собирается вернуться домой вместе со своим опасным питомцем.
https://ria.ru/20210323/mitrofanova-1601804744.html
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