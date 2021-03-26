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Власти объяснили, почему у сахалинских нефтяников самые высокие зарплаты
Власти объяснили, почему у сахалинских нефтяников самые высокие зарплаты
Власти Сахалинской области объяснили высокий уровень зарплат сахалинских нефтяников - более 400 тысяч рублей в месяц - желанием компаний не допустить оттока... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:15
2021-03-26T13:47
сахалин
сахалинская область
общество
экономика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Власти Сахалинской области объяснили высокий уровень зарплат сахалинских нефтяников - более 400 тысяч рублей в месяц - желанием компаний не допустить оттока квалифицированных кадров, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона.По данным исследования РИА Новости, самой высокой зарплатой в стране признали вознаграждение нефтяников Сахалина, в лидерах также финансисты Москвы и представители добывающей отрасли Ямала, при этом самая высокая отраслевая зарплата в Мордовии - в машиностроительной отрасли - приносит доход в 10 раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине. Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.По информации минэкономразвития Сахалинской области, согласно данным Сахалинстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий в сфере добычи нефти и газа по итогам 2020 года составила более 441 тысячи рублей, что в 4,8 раза выше показателя среднемесячной заработной платы по Сахалинской области (91 577 рублей)."В компаниях, реализующих крупнейшие шельфовые нефтегазовые проекты, на конец 2020 года работало порядка 3 тысяч человек... Нефтегазовые проекты, реализуемые с использованием передовых и новейших технологий, требуют привлечения высококвалифицированных специалистов для строительства, модификации, эксплуатации и технического обслуживания производственных объектов. В ряде случаев установленное на сахалинских проектах оборудование является уникальным и высокотехнологичным оборудованием иностранного производства. Сохраняется потребность в привлечении иностранного персонала", - сообщили в министерстве.Кроме того, подчеркнули в минэкономразвития, регион характеризуется географической отдаленностью, суровостью природноклиматических условий.В министерстве рассказали, что персонал с опытом работы, полученным на территории Сахалинской области, очень востребован у работодателей европейской части России, предлагающих опытным сахалинским специалистам нефтегазовой промышленности конкурентные условия."Это обуславливает необходимость сахалинских работодателей проводить мониторинг рынка труда в отношении уровня конкуренции за персонал и динамики заработных плат, применять меры по сохранению привлекательности заработной платы своего персонала, чтобы не допустить оттока наиболее квалифицированных кадров", - сообщили в министерстве.При этом сахалинские нефтегазовые компании, предлагая высокий уровень заработной платы, испытывают дефицит в высококвалифицированных специалистах со свободным владением английским языком.
https://ria.ru/20210322/zarplata-1602238569.html
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сахалин, сахалинская область, общество, экономика

Власти объяснили, почему у сахалинских нефтяников самые высокие зарплаты

13:15 26.03.2021 (обновлено: 13:47 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Власти Сахалинской области объяснили высокий уровень зарплат сахалинских нефтяников - более 400 тысяч рублей в месяц - желанием компаний не допустить оттока квалифицированных кадров, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона.
По данным исследования РИА Новости, самой высокой зарплатой в стране признали вознаграждение нефтяников Сахалина, в лидерах также финансисты Москвы и представители добывающей отрасли Ямала, при этом самая высокая отраслевая зарплата в Мордовии - в машиностроительной отрасли - приносит доход в 10 раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине. Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.
По информации минэкономразвития Сахалинской области, согласно данным Сахалинстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий в сфере добычи нефти и газа по итогам 2020 года составила более 441 тысячи рублей, что в 4,8 раза выше показателя среднемесячной заработной платы по Сахалинской области (91 577 рублей).
"В компаниях, реализующих крупнейшие шельфовые нефтегазовые проекты, на конец 2020 года работало порядка 3 тысяч человек... Нефтегазовые проекты, реализуемые с использованием передовых и новейших технологий, требуют привлечения высококвалифицированных специалистов для строительства, модификации, эксплуатации и технического обслуживания производственных объектов. В ряде случаев установленное на сахалинских проектах оборудование является уникальным и высокотехнологичным оборудованием иностранного производства. Сохраняется потребность в привлечении иностранного персонала", - сообщили в министерстве.
Где в России самые высокие зарплаты. Рейтинг РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 00:02Инфографика
Где в России самые высокие зарплаты. Рейтинг РИА Новости
Кроме того, подчеркнули в минэкономразвития, регион характеризуется географической отдаленностью, суровостью природноклиматических условий.
В министерстве рассказали, что персонал с опытом работы, полученным на территории Сахалинской области, очень востребован у работодателей европейской части России, предлагающих опытным сахалинским специалистам нефтегазовой промышленности конкурентные условия.
"Это обуславливает необходимость сахалинских работодателей проводить мониторинг рынка труда в отношении уровня конкуренции за персонал и динамики заработных плат, применять меры по сохранению привлекательности заработной платы своего персонала, чтобы не допустить оттока наиболее квалифицированных кадров", - сообщили в министерстве.
При этом сахалинские нефтегазовые компании, предлагая высокий уровень заработной платы, испытывают дефицит в высококвалифицированных специалистах со свободным владением английским языком.
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 05:09
Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
 
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