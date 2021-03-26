https://ria.ru/20210326/zarplata-1602964964.html

Власти объяснили, почему у сахалинских нефтяников самые высокие зарплаты

Власти объяснили, почему у сахалинских нефтяников самые высокие зарплаты

Власти Сахалинской области объяснили высокий уровень зарплат сахалинских нефтяников - более 400 тысяч рублей в месяц - желанием компаний не допустить оттока... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:15

2021-03-26T13:15

2021-03-26T13:47

сахалин

сахалинская область

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826185_14:0:2960:1657_1920x0_80_0_0_8486dacae4e9b1374383707fd16a3e62.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Власти Сахалинской области объяснили высокий уровень зарплат сахалинских нефтяников - более 400 тысяч рублей в месяц - желанием компаний не допустить оттока квалифицированных кадров, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития региона.По данным исследования РИА Новости, самой высокой зарплатой в стране признали вознаграждение нефтяников Сахалина, в лидерах также финансисты Москвы и представители добывающей отрасли Ямала, при этом самая высокая отраслевая зарплата в Мордовии - в машиностроительной отрасли - приносит доход в 10 раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине. Как показало исследование, самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.По информации минэкономразвития Сахалинской области, согласно данным Сахалинстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий в сфере добычи нефти и газа по итогам 2020 года составила более 441 тысячи рублей, что в 4,8 раза выше показателя среднемесячной заработной платы по Сахалинской области (91 577 рублей)."В компаниях, реализующих крупнейшие шельфовые нефтегазовые проекты, на конец 2020 года работало порядка 3 тысяч человек... Нефтегазовые проекты, реализуемые с использованием передовых и новейших технологий, требуют привлечения высококвалифицированных специалистов для строительства, модификации, эксплуатации и технического обслуживания производственных объектов. В ряде случаев установленное на сахалинских проектах оборудование является уникальным и высокотехнологичным оборудованием иностранного производства. Сохраняется потребность в привлечении иностранного персонала", - сообщили в министерстве.Кроме того, подчеркнули в минэкономразвития, регион характеризуется географической отдаленностью, суровостью природноклиматических условий.В министерстве рассказали, что персонал с опытом работы, полученным на территории Сахалинской области, очень востребован у работодателей европейской части России, предлагающих опытным сахалинским специалистам нефтегазовой промышленности конкурентные условия."Это обуславливает необходимость сахалинских работодателей проводить мониторинг рынка труда в отношении уровня конкуренции за персонал и динамики заработных плат, применять меры по сохранению привлекательности заработной платы своего персонала, чтобы не допустить оттока наиболее квалифицированных кадров", - сообщили в министерстве.При этом сахалинские нефтегазовые компании, предлагая высокий уровень заработной платы, испытывают дефицит в высококвалифицированных специалистах со свободным владением английским языком.

https://ria.ru/20210322/zarplata-1602238569.html

https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, сахалинская область, общество, экономика