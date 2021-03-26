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На Камчатке сняли на видео брачное пение лисиц
На Камчатке сняли на видео брачное пение лисиц
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, на котором лиса заявляет о себе необычными звуками. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T00:25
2021-03-26T00:25
2021-03-26T00:25
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кроноцкий заповедник
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, на котором лиса заявляет о себе необычными звуками. "Брачный период у анадырских лисиц порой сопровождается пением, — объясняет сотрудник заповедника. — Несмотря на то, что лисы относятся к семейству псовых, иногда их вокал больше напоминает звуки, которые издают дельфины". Уникальное видео сделал государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов."В первый раз услышала, как лисица звуки издает. Забавно поет", — делится подписчица в комментариях. Также в ответах к видео называют "брачную песню" жалобной, берущей за душуПользователь Тимур вспоминает довольно страшную историю о звуках, которые издают лисы. "А иногда они плачут как младенцы, когда слышишь такой плач в тайге, волосы дыбом встают на всем теле. Очень жутко", — пишет он.
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новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Кроноцкий заповедник опубликовал
в инстаграме видео, на котором лиса заявляет о себе необычными звуками.
"Брачный период у анадырских лисиц порой сопровождается пением, — объясняет сотрудник заповедника. — Несмотря на то, что лисы относятся к семейству псовых, иногда их вокал больше напоминает звуки, которые издают дельфины".
Уникальное видео сделал государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов.
"В первый раз услышала, как лисица звуки издает. Забавно поет", — делится подписчица в комментариях. Также в ответах к видео называют "брачную песню" жалобной, берущей за душу
Пользователь Тимур вспоминает довольно страшную историю о звуках, которые издают лисы. "А иногда они плачут как младенцы, когда слышишь такой плач в тайге, волосы дыбом встают на всем теле. Очень жутко", — пишет он.