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На Камчатке сняли на видео брачное пение лисиц

На Камчатке сняли на видео брачное пение лисиц

Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, на котором лиса заявляет о себе необычными звуками. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T00:25

2021-03-26T00:25

2021-03-26T00:25

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кроноцкий заповедник

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме видео, на котором лиса заявляет о себе необычными звуками. "Брачный период у анадырских лисиц порой сопровождается пением, — объясняет сотрудник заповедника. — Несмотря на то, что лисы относятся к семейству псовых, иногда их вокал больше напоминает звуки, которые издают дельфины". Уникальное видео сделал государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов."В первый раз услышала, как лисица звуки издает. Забавно поет", — делится подписчица в комментариях. Также в ответах к видео называют "брачную песню" жалобной, берущей за душуПользователь Тимур вспоминает довольно страшную историю о звуках, которые издают лисы. "А иногда они плачут как младенцы, когда слышишь такой плач в тайге, волосы дыбом встают на всем теле. Очень жутко", — пишет он.

https://ria.ru/20210318/lisy-1601670925.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, животные