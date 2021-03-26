Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Предметный разговор был предложен. Было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно с участием экспертов, в том числе и военных экспертов, по широкой проблематике", — сказала дипломат.
По ее словам, все перечисленные выше предложения лежат на столе у "господина Столтенберга", поэтому ему стоит "переложить бумаги и найти их". "Он может перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам", — добавила Захарова.
Ранее генсек НАТО по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия — НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.