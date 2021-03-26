https://ria.ru/20210326/zakharova-1602960330.html

Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога

Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога

Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:53

2021-03-26T12:53

2021-03-26T12:53

мария захарова

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, все перечисленные выше предложения лежат на столе у "господина Столтенберга", поэтому ему стоит "переложить бумаги и найти их". "Он может перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам", — добавила Захарова.Ранее генсек НАТО по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия — НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.

https://ria.ru/20210325/nato-1602832847.html

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мария захарова, нато, йенс столтенберг