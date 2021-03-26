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Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога
Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога
Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:53
2021-03-26T12:53
мария захарова
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, все перечисленные выше предложения лежат на столе у "господина Столтенберга", поэтому ему стоит "переложить бумаги и найти их". "Он может перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам", — добавила Захарова.Ранее генсек НАТО по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия — НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.
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мария захарова, нато, йенс столтенберг

Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе Москвы от диалога

12:53 26.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога с альянсом, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Предметный разговор был предложен. Было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно с участием экспертов, в том числе и военных экспертов, по широкой проблематике", — сказала дипломат.
По ее словам, все перечисленные выше предложения лежат на столе у "господина Столтенберга", поэтому ему стоит "переложить бумаги и найти их". "Он может перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам", — добавила Захарова.
Ранее генсек НАТО по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия в последние годы "не отвечала положительно" на предложения альянса о проведении Советов Россия — НАТО, но продолжит сохранять открытость к диалогу и приглашать Россию участвовать в таких встречах.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 16:30
В МИД ответили на заявление генсека НАТО об агрессивном поведении России
 
Мария ЗахароваНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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