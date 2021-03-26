https://ria.ru/20210326/zagryaznenie-1603025080.html

Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 километров

Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 километров

Полоса загрязнения протяженностью около 20 километров образовалась в прибрежной зоне реки Волхов Новгородской области, где в районе населенного пункта Слутка... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:51

2021-03-26T17:51

2021-03-26T17:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новгородская область

волхов

чудовский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Полоса загрязнения протяженностью около 20 километров образовалась в прибрежной зоне реки Волхов Новгородской области, где в районе населенного пункта Слутка недалеко от Новгорода произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.Ранее региональные власти информировали, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. Как сообщал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, осмотревший место происшествия, предполагаемый источник загрязнения находится на территории местного порта."С помощью беспилотных летательных средств проведен воздушный мониторинг акватории Волхова... По результатам разведки установлено, что протяженность разлива нефтепродуктов ориентировочно составляет 20 километров, шириной до 15 метров", - говорится в сообщении на странице регионального спасательного ведомства в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил РИА Новости представитель областного управления МЧС, разлив нефтепродуктов привел к формированию полосы загрязнения в прибрежной части реки.Ведомство информирует, что для локализации и ликвидации разлива в районе Новгородского речного порта установлено боновое заграждение длиной 80 метров. Также запланирована установка дополнительных заграждений в районе порта и населенного пункта Селищи Чудовского района."Установлено, что угрозы попадания в систему водоснабжения следов нефтепродуктов нет", - уточняет МЧС.Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимаются 114 человек, также задействовано 36 единиц техники.

https://ria.ru/20210326/reka-1603024115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/1603006769.html

новгородская область

волхов

чудовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, чудовский район, происшествия