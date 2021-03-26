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Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 километров
Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 километров
Полоса загрязнения протяженностью около 20 километров образовалась в прибрежной зоне реки Волхов Новгородской области, где в районе населенного пункта Слутка... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:51
2021-03-26T17:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
волхов
чудовский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Полоса загрязнения протяженностью около 20 километров образовалась в прибрежной зоне реки Волхов Новгородской области, где в районе населенного пункта Слутка недалеко от Новгорода произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.Ранее региональные власти информировали, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. Как сообщал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, осмотревший место происшествия, предполагаемый источник загрязнения находится на территории местного порта."С помощью беспилотных летательных средств проведен воздушный мониторинг акватории Волхова... По результатам разведки установлено, что протяженность разлива нефтепродуктов ориентировочно составляет 20 километров, шириной до 15 метров", - говорится в сообщении на странице регионального спасательного ведомства в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил РИА Новости представитель областного управления МЧС, разлив нефтепродуктов привел к формированию полосы загрязнения в прибрежной части реки.Ведомство информирует, что для локализации и ликвидации разлива в районе Новгородского речного порта установлено боновое заграждение длиной 80 метров. Также запланирована установка дополнительных заграждений в районе порта и населенного пункта Селищи Чудовского района."Установлено, что угрозы попадания в систему водоснабжения следов нефтепродуктов нет", - уточняет МЧС.Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимаются 114 человек, также задействовано 36 единиц техники.
https://ria.ru/20210326/reka-1603024115.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, чудовский район, происшествия

Протяженность разлива нефтепродуктов на Волхове достигла 20 километров

17:51 26.03.2021 (обновлено: 17:53 26.03.2021)
 
© Фото : СУ СК России по Новгородской областиНа месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов
На месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : СУ СК России по Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Полоса загрязнения протяженностью около 20 километров образовалась в прибрежной зоне реки Волхов Новгородской области, где в районе населенного пункта Слутка недалеко от Новгорода произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Ранее региональные власти информировали, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. Как сообщал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, осмотревший место происшествия, предполагаемый источник загрязнения находится на территории местного порта.
На месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 17:48
Названа причина разлива нефтепродуктов в реке в Новгородской области
"С помощью беспилотных летательных средств проведен воздушный мониторинг акватории Волхова... По результатам разведки установлено, что протяженность разлива нефтепродуктов ориентировочно составляет 20 километров, шириной до 15 метров", - говорится в сообщении на странице регионального спасательного ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнил РИА Новости представитель областного управления МЧС, разлив нефтепродуктов привел к формированию полосы загрязнения в прибрежной части реки.
Ведомство информирует, что для локализации и ликвидации разлива в районе Новгородского речного порта установлено боновое заграждение длиной 80 метров. Также запланирована установка дополнительных заграждений в районе порта и населенного пункта Селищи Чудовского района.
"Установлено, что угрозы попадания в систему водоснабжения следов нефтепродуктов нет", - уточняет МЧС.
Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов занимаются 114 человек, также задействовано 36 единиц техники.
Реки вязнут в нефти: очередной разлив топлива в России - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Реки вязнут в нефти: очередной разлив топлива в России
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новгородская областьВолховЧудовский районПроисшествия
 
 
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