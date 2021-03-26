https://ria.ru/20210326/voyna-1602995071.html

В России ответили на заявление Макрона о "мировой войне нового типа"

В России ответили на заявление Макрона о "мировой войне нового типа"

Российские политики отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот обвинил Россию и Китай в попытке дестабилизировать обстановку РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:36

2021-03-26T15:36

2021-03-26T15:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

эммануэль макрон

владимир джабаров

сергей цеков

здоровье - общество

сергей железняк

франция

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот обвинил Россию и Китай в попытке дестабилизировать обстановку в мире. Ранее Макрон заявил на пресс-конференции, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за попытки Москвы и Пекина дестабилизировать обстановку "с помощью вакцины". По его словам, чтобы противостоять этому, Европа должна "оставаться суверенной"."Недобросовестная конкуренция"Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг обвинения Макрона и добавил, что его заявление относится к сфере "абсолютных разногласий" между двумя странами."Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", — заявил Песков.Он назвал Россию ответственным участником международного сообщества и добавил, что в условиях пандемии это качество проявляется лучше всего. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал заявление Макрона проявлением недобросовестной конкуренции, подчеркнув при этом, что Евросоюз продолжает русофобскую политику. Сенатор полагает, что европейцы будут "использовать политические механизмы для того, чтобы препятствовать регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе"."Никому не навязываем"Член верхней палаты парламента Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал слова французского лидера безосновательными и непродуманными. "Российская вакцина для борьбы с коронавирусом "Спутник V" появилась первой в мире, и научный журнал The Lancet признал ее уже одной из самых эффективных", — сказал он "Известиям".Джабаров добавил, что не понимает, чем отечественный препарат мешает западным странам в распространении их лекарства. "Мы же не ставим политические условия и не связываем передачу нашей вакцины с какими-то уступками", — подчеркнул парламентарий. Сенатор отметил, что сейчас идет борьба, в которую вмешиваются политики, заявляя при этом, что чем больше будет вакцин, тем лучше для людей. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что цель России защитить жизнь и здоровье граждан, а не участвовать в "мировой войне". "Мы никому не навязываем свои вакцины и будем очень рады, если наши европейские соседи самостоятельно и успешно справятся с пандемией", — заявил он РИА Новости. Железняк подчеркнул, что отставание европейцев в производстве собственной вакцины не связано с успехами России, однако отметил, что на Западе появилась "плохая привычка" обвинять во всем нашу страну. "Убеждены, что усилия западных стран, направленные на формирование негативного образа России в глазах западных граждан, могли бы быть применены с большим эффектом непосредственно в "войне" с пандемией", — заключил депутат.Ранее разработчики первой в мире вакцины от коронавируса — "Спутника V" — прокомментировали заявление Макрона. В Twitter-аккаунте препарата отмечается, что производители вакцины всеми средствами пытаются сделать так, чтоб она оставалась вне политики. Владимир Путин также подчеркивал, что российская сторона никому не навязывает свои разработки, однако возникает вопрос, чьи интересы больше заботят европейские власти — граждан или фармкомпаний.

https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602913660.html

https://ria.ru/20210326/myasnikov-1602918596.html

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вакцина "спутник v", россия, эммануэль макрон, владимир джабаров, сергей цеков, здоровье - общество, сергей железняк, франция, в мире