https://ria.ru/20210326/voditel-1602921998.html

В Тюменской области поймали пьяного водителя школьного автобуса

В Тюменской области поймали пьяного водителя школьного автобуса

Сотрудники ГИБДД завели административное дело на водителя, который в состоянии опьянения вез детей в сельскую школу в Тюменской области, сообщает в пятницу... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:45

2021-03-26T09:45

2021-03-26T09:45

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД завели административное дело на водителя, который в состоянии опьянения вез детей в сельскую школу в Тюменской области, сообщает в пятницу пресс-служба региональной Госавтоинспекции.По данным ведомства, утром в пятницу на автодороге Богандинский - Червишево - Чаплык был остановлен школьный автобус, которым 19 детей добирались из села Большие Арияры в Червишевскую школу, из-за того, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности."При составлении административного материала инспектор почувствовал от автомобилиста резкий запах алкоголя. Освидетельствование показало наличие 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом мужчина рано утром прошел медицинский контроль в сельской больнице и утверждал, что не употреблял алкоголь ни вечером, ни утром – пил только ягодный морс", - говорится в сообщении.На водителя школьного автобуса составлен материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Детей, по информации ГИБДД, довез до школы другой автобус. Госинспекторы технического надзора проверят организацию пассажирских перевозок в Червишевской школе и проведение предрейсового медицинского контроля. Также сотрудники автоинспекции проведут дополнительные проверки всех школьных автобусов в регионе.

https://ria.ru/20210316/debosh-1601509443.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, происшествия