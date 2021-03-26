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В Госдуме прокомментировали слова Макрона о "мировой войне нового типа"
В Госдуме прокомментировали слова Макрона о "мировой войне нового типа"
Заявления о мировой войне "нового типа" скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, "нацизм" в отношении вакцин - это, видимо, новая... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:57
2021-03-26T09:57
эммануэль макрон
красный крест
госдума рф
ирина яровая
франция
европа
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявления о мировой войне "нового типа" скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, "нацизм" в отношении вакцин - это, видимо, новая болезнь европейских политиков и новое извращенное политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин."Доброжелательность - качество, теряемое политиками Европы и давно потерянное политиками США. Вся логика суждений противоестественна для общества, в котором главной ценностью должна быть жизнь человека и главным идеалом - гуманизм и взаимодействие во благо жизни людей", - сказала Яровая, слова которой цитирует пресс-служба парламентария.Она подчеркнула, что именно взаимодействие во благо жизни людей всегда предлагается Россией, и в частности, три российские вакцины от коронавируса - "гуманитарный и доброжелательный вклад России в спасение и благополучие народов Европы и всех стран"."Абсурдность и опасность агрессивных заявлений политиков в отношении гуманитарных достижений России обрекает европейцев не только на неопределенного срока локдаун, но, что гораздо страшнее, на поражение в правах по свободному доступу к медицинской помощи. Попытки политической маркировки медицинских препаратов - тупиковый и заведомо опасный путь, а вакцина - это именно медицинский препарат", - подчеркнула Яровая.Кроме того, депутат считает правильным напомнить политикам, кто навязывает военную риторику, что даже на войне есть международная миссия Красного креста. Лидерам Европы не к лицу объявлять "крестовые походы" против гуманизма и милосердия, уверена вице-спикер ГД.Парламентарий подчеркнула, что "мировая война старого типа" была развязана европейским государством, "поражёнными болезнью нацизма", а освободил Европу от этой болезни русский солдат и народы СССР."Поэтому заявления о мировой войне нового типа скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, нацизм в отношении вакцин - это видимо новая болезнь европейских политиков и новое извращённое политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев", - заключила зампред ГД.
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эммануэль макрон, красный крест, госдума рф, ирина яровая, франция, европа, сша

В Госдуме прокомментировали слова Макрона о "мировой войне нового типа"

09:57 26.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заявления о мировой войне "нового типа" скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, "нацизм" в отношении вакцин - это, видимо, новая болезнь европейских политиков и новое извращенное политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
"Доброжелательность - качество, теряемое политиками Европы и давно потерянное политиками США. Вся логика суждений противоестественна для общества, в котором главной ценностью должна быть жизнь человека и главным идеалом - гуманизм и взаимодействие во благо жизни людей", - сказала Яровая, слова которой цитирует пресс-служба парламентария.
Она подчеркнула, что именно взаимодействие во благо жизни людей всегда предлагается Россией, и в частности, три российские вакцины от коронавируса - "гуманитарный и доброжелательный вклад России в спасение и благополучие народов Европы и всех стран".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
05:00Распространение коронавируса
Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
"Абсурдность и опасность агрессивных заявлений политиков в отношении гуманитарных достижений России обрекает европейцев не только на неопределенного срока локдаун, но, что гораздо страшнее, на поражение в правах по свободному доступу к медицинской помощи. Попытки политической маркировки медицинских препаратов - тупиковый и заведомо опасный путь, а вакцина - это именно медицинский препарат", - подчеркнула Яровая.
Кроме того, депутат считает правильным напомнить политикам, кто навязывает военную риторику, что даже на войне есть международная миссия Красного креста. Лидерам Европы не к лицу объявлять "крестовые походы" против гуманизма и милосердия, уверена вице-спикер ГД.
Парламентарий подчеркнула, что "мировая война старого типа" была развязана европейским государством, "поражёнными болезнью нацизма", а освободил Европу от этой болезни русский солдат и народы СССР.
"Поэтому заявления о мировой войне нового типа скорее саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, нацизм в отношении вакцин - это видимо новая болезнь европейских политиков и новое извращённое политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев", - заключила зампред ГД.
 
Эммануэль МакронКрасный КрестГосдума РФИрина ЯроваяФранцияЕвропаСША
 
 
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