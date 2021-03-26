https://ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1603003721.html
Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19
Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19
Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:09
2021-03-26T16:09
2021-03-26T17:35
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество