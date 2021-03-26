https://ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1603003721.html

Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19

Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19

Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:09

2021-03-26T16:09

2021-03-26T17:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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