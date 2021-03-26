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Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19
Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19
Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:09
2021-03-26T17:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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александр гинцбург
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург дал советы привившимся от COVID-19

16:09 26.03.2021 (обновлено: 17:35 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПамятки участника вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Памятки участника вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Меры предосторожности по COVID нужно соблюдать 3 недели после вакцинации вторым компонентом "Спутника V", чтобы успел сформироваться иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки.

Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России
По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.
 
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