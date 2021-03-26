https://ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1602961949.html
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
Дочери президента РФ Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:58
2021-03-26T12:58
2021-03-26T12:58
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дочери президента РФ Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ заявлял, что его дочь стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса."Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил", - сказал Песков в ответ на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего, его дочери."Разумеется", - добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной.
https://ria.ru/20210326/putin-1602960859.html
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