https://ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1602961949.html

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса

Дочери президента РФ Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:58

2021-03-26T12:58

2021-03-26T12:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дочери президента РФ Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ заявлял, что его дочь стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса."Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил", - сказал Песков в ответ на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего, его дочери."Разумеется", - добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной.

https://ria.ru/20210326/putin-1602960859.html

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2021

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