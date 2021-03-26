https://ria.ru/20210326/vaktsinatsiya-1602961811.html

В Кремле опровергли слова Макрона о "мировой войне" из-за вакцин

В Кремле опровергли слова Макрона о "мировой войне" из-за вакцин

Россия никогда не политизировала и не политизирует тему вакцинации от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:58

2021-03-26T12:58

2021-03-26T19:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

дмитрий песков

франция

китай

европа

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия никогда не политизировала и не политизирует тему вакцинации от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин."Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Макрона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/vaktsina-1602939405.html

франция

китай

европа

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, китай, европа, в мире