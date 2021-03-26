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https://ria.ru/20210326/vaktsina-1603009632.html
В МИД рассказали о кампании по очернению российских вакцин на Западе
В МИД рассказали о кампании по очернению российских вакцин на Западе
Россия сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, но ни с кем не "воюет", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:40
2021-03-26T18:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
эммануэль макрон
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, но ни с кем не "воюет", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее французский лидер заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией, потому что Москва и Пекин пытаются использовать препараты как инструменты влияния. Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от COVID-19."Это из разряда, когда одни считают, что с кем-то воют, а вторые на войну и не пришли", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". При этом она подчеркнула, что Запад ведет информационную кампанию против российских вакцин.Представитель МИД напомнила, что все чаще европейские страны, включая членов ЕС, заявляют о том, что им нужны российские препараты, но это сопровождается странными и неадекватными высказываниями со стороны Брюсселя.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с заявлением Макрона о "вакцинной войне".Представитель Кремля ответил, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.Разработчики "Спутника V" заявили, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, эммануэль макрон, здоровье - общество, евросоюз, франция, китай, европа, в мире

В МИД рассказали о кампании по очернению российских вакцин на Западе

16:40 26.03.2021 (обновлено: 18:36 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, но ни с кем не "воюет", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее французский лидер заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией, потому что Москва и Пекин пытаются использовать препараты как инструменты влияния. Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от COVID-19.
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"Это из разряда, когда одни считают, что с кем-то воют, а вторые на войну и не пришли", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
При этом она подчеркнула, что Запад ведет информационную кампанию против российских вакцин.
Представитель МИД напомнила, что все чаще европейские страны, включая членов ЕС, заявляют о том, что им нужны российские препараты, но это сопровождается странными и неадекватными высказываниями со стороны Брюсселя.

"Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно — и не только в отношении вакцин", — заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с заявлением Макрона о "вакцинной войне".
Представитель Кремля ответил, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.
Разработчики "Спутника V" заявили, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.
В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМария ЗахароваЭммануэль МакронЗдоровье - ОбществоЕвросоюзФранцияКитайЕвропаВ мире
 
 
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