https://ria.ru/20210326/vaktsina-1603009632.html

В МИД рассказали о кампании по очернению российских вакцин на Западе

В МИД рассказали о кампании по очернению российских вакцин на Западе

Россия сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, но ни с кем не "воюет", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:40

2021-03-26T16:40

2021-03-26T18:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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мария захарова

эммануэль макрон

здоровье - общество

евросоюз

франция

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, но ни с кем не "воюет", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее французский лидер заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией, потому что Москва и Пекин пытаются использовать препараты как инструменты влияния. Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от COVID-19."Это из разряда, когда одни считают, что с кем-то воют, а вторые на войну и не пришли", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". При этом она подчеркнула, что Запад ведет информационную кампанию против российских вакцин.Представитель МИД напомнила, что все чаще европейские страны, включая членов ЕС, заявляют о том, что им нужны российские препараты, но это сопровождается странными и неадекватными высказываниями со стороны Брюсселя.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не согласился с заявлением Макрона о "вакцинной войне".Представитель Кремля ответил, что Москва ответственно подходит к решению любых общемировых проблем и никогда не пыталась политизировать тему борьбы с пандемией.Разработчики "Спутника V" заявили, что всеми силами пытаются сделать так, чтобы препарат оставался вне политики.В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова.

https://ria.ru/20210326/makron-1602955125.html

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