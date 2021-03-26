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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602959226.html
Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной вакцины от COVID-19 является делом чести для руководства минздрава и Национальной... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:50
2021-03-26T12:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной вакцины от COVID-19 является делом чести для руководства минздрава и Национальной академии наук, и подчеркнул, что препарат должен быть лучшим, потому что создается не на "голом месте"."Отечественная вакцина - дело чести (Владимира) Гусакова и (Дмитрия) Пиневича (возглавляют академию наук и минздрав – ред.), минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем. Слова президента приводит его пресс-служба на сайте главы государства.Лукашенко добавил, что "много кто уже производит эти вакцины". "Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - заявил глава государства.В свою очередь агентство Sputnik Беларусь приводит слова Лукашенко о том, что если будет необходимо, то и китайская сторона готова поддержать и помочь Белоруссии в вопросе создания вакцины. "Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная - 98-99% гарантии - это будет прорыв. К хорошему надо стремиться", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко также поинтересовался сроками - на каком уровне сейчас находится работа белорусских ученых по разработке местной вакцины. "Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население - 60% на первом этапе. Надо - добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям", - сказал президент.Он заметил, что в Белоруссии создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины, и не исключил, что этот продукт, создаваемый по российской технологии, будет в итоге востребован не только в Белоруссии, но и в самой России. Президент добавил, что планирует посетить предприятие "Белмедпрепараты", где реализуется проект по розливу российской вакцины "Спутник V".Ранее Лукашенко высказывал мнение, что во второй половине этого года республика создаст свою собственную вакцину от нового коронавируса. До этого Пиневич сообщил, что Белоруссия ставит задачу создать прототип собственной вакцины против нового коронавируса к осени, а до конца года выпустить опытно-промышленную партию.
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601363556.html
https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602771332.html
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19

12:50 26.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной вакцины от COVID-19 является делом чести для руководства минздрава и Национальной академии наук, и подчеркнул, что препарат должен быть лучшим, потому что создается не на "голом месте".
"Отечественная вакцина - дело чести (Владимира) Гусакова и (Дмитрия) Пиневича (возглавляют академию наук и минздрав – ред.), минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем. Слова президента приводит его пресс-служба на сайте главы государства.
Лукашенко добавил, что "много кто уже производит эти вакцины". "Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - заявил глава государства.
В свою очередь агентство Sputnik Беларусь приводит слова Лукашенко о том, что если будет необходимо, то и китайская сторона готова поддержать и помочь Белоруссии в вопросе создания вакцины. "Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная - 98-99% гарантии - это будет прорыв. К хорошему надо стремиться", - подчеркнул белорусский президент.
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Лукашенко также поинтересовался сроками - на каком уровне сейчас находится работа белорусских ученых по разработке местной вакцины. "Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население - 60% на первом этапе. Надо - добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям", - сказал президент.
Он заметил, что в Белоруссии создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины, и не исключил, что этот продукт, создаваемый по российской технологии, будет в итоге востребован не только в Белоруссии, но и в самой России. Президент добавил, что планирует посетить предприятие "Белмедпрепараты", где реализуется проект по розливу российской вакцины "Спутник V".
Ранее Лукашенко высказывал мнение, что во второй половине этого года республика создаст свою собственную вакцину от нового коронавируса. До этого Пиневич сообщил, что Белоруссия ставит задачу создать прототип собственной вакцины против нового коронавируса к осени, а до конца года выпустить опытно-промышленную партию.
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