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В Ливан прибыла первая партия вакцины "Спутник V"
В Ливан прибыла первая партия вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T01:00
2021-03-26T01:00
2021-03-26T12:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
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БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.Уже открыта электронная платформа для регистрации компаний, профсоюзов и других организаций, желающих получить прививку для своих сотрудников.Вакцинация "Спутником V" будет проходить под надзором министерства здравоохранения Ливана в медицинских центрах и больницах, аккредитованных ведомством.По предварительным данным, первые прививки будут сделаны уже 30 марта.Как рассказала РИА Новости Карол Абу Карам, представительница ливанской фармакологической компании, закупившей российскую вакцину, в страну поступили первые из поставляемых доз вакцины.По ее словам, в данный момент возможность зарегистрироваться в электронной платформе имеют только юридические лица и организации, "регистрация частных лиц на данный момент недоступна"."Импорт вакцины был реализован по инициативе частного сектора в рамках поддержки ливанской экономики, которая пострадала во время пандемии коронавируса", - добавила Абу Карам.Собеседница агентства рассказала, что первыми прививку сделают сотрудникам ливанской авиакомпании МЕА.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", россия, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Первая партия российской вакцины от коронавируса
"Спутник V
" прибыла в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Уже открыта электронная платформа для регистрации компаний, профсоюзов и других организаций, желающих получить прививку для своих сотрудников.
Вакцинация "Спутником V" будет проходить под надзором министерства здравоохранения Ливана в медицинских центрах и больницах, аккредитованных ведомством.
По предварительным данным, первые прививки будут сделаны уже 30 марта.
Как рассказала РИА Новости Карол Абу Карам, представительница ливанской фармакологической компании, закупившей российскую вакцину, в страну поступили первые из поставляемых доз вакцины.
По ее словам, в данный момент возможность зарегистрироваться в электронной платформе имеют только юридические лица и организации, "регистрация частных лиц на данный момент недоступна".
"Импорт вакцины был реализован по инициативе частного сектора в рамках поддержки ливанской экономики, которая пострадала во время пандемии коронавируса", - добавила Абу Карам.
Собеседница агентства рассказала, что первыми прививку сделают сотрудникам ливанской авиакомпании МЕА.