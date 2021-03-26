https://ria.ru/20210326/vaktsina-1602905070.html

В Ливан прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

В Ливан прибыла первая партия вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T01:00

2021-03-26T01:00

2021-03-26T12:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

ливан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602949346_0:114:3280:1959_1920x0_80_0_0_ede547a31d49823564ebb8ce6b4263e5.jpg

БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.Уже открыта электронная платформа для регистрации компаний, профсоюзов и других организаций, желающих получить прививку для своих сотрудников.Вакцинация "Спутником V" будет проходить под надзором министерства здравоохранения Ливана в медицинских центрах и больницах, аккредитованных ведомством.По предварительным данным, первые прививки будут сделаны уже 30 марта.Как рассказала РИА Новости Карол Абу Карам, представительница ливанской фармакологической компании, закупившей российскую вакцину, в страну поступили первые из поставляемых доз вакцины.По ее словам, в данный момент возможность зарегистрироваться в электронной платформе имеют только юридические лица и организации, "регистрация частных лиц на данный момент недоступна"."Импорт вакцины был реализован по инициативе частного сектора в рамках поддержки ливанской экономики, которая пострадала во время пандемии коронавируса", - добавила Абу Карам.Собеседница агентства рассказала, что первыми прививку сделают сотрудникам ливанской авиакомпании МЕА.

россия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, ливан, в мире