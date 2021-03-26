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Страховщик оценил убытки от блокировки Суэцкого канала
Страховщик оценил убытки от блокировки Суэцкого канала
Убытки от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:15
2021-03-26T18:15
суэцкий канал
allianz se
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убытки от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со ссылкой на крупнейшую немецкую страховую компанию Allianz.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход уже более 100 судов. Предпринятая в пятницу попытка снять с мели контейнеровоз завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, сообщали представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна.Как напомнили в Allianz, в 2019 году через канал было транспортировано 1,25 миллиона тонн груза, что составляет 13% от совокупного объема мировой торговли. "В особенности этот инцидент приведет к задержкам доставки продуктов повседневного пользования для потребителей по всеми миру", - полагают в компании.Аналитики страховщика отмечают, что блокировка Суэцкого канала обостряет проблему задержек или отмен поставок в мировой торговле. Так, нехватка полупроводников и иных продуктов в начале года может принести мировой торговле убытки в размере 230 миллиардов долларов, или 1,4%. В этом отношении последствия для Европы сравнимы с весной 2020 года, когда был введен первый локдаун из-за коронавируса, а последствия для США - значительно хуже, прогнозируют в страховой компании.Ранее отмечалось, что задержки с поставками полупроводников вызваны, в частности, тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на машины из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210325/kanal-1602872563.html
https://ria.ru/20210326/perekrytiya-1602967124.html
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суэцкий канал, allianz se, в мире

Страховщик оценил убытки от блокировки Суэцкого канала

18:15 26.03.2021
 
© REUTERS / CNES/AIRBUS DSКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© REUTERS / CNES/AIRBUS DS
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убытки от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со ссылкой на крупнейшую немецкую страховую компанию Allianz.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход уже более 100 судов. Предпринятая в пятницу попытка снять с мели контейнеровоз завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, сообщали представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 19:09
СМИ: блокировка Суэцкого канала помогла перевозчикам выйти из убытков
Как напомнили в Allianz, в 2019 году через канал было транспортировано 1,25 миллиона тонн груза, что составляет 13% от совокупного объема мировой торговли. "В особенности этот инцидент приведет к задержкам доставки продуктов повседневного пользования для потребителей по всеми миру", - полагают в компании.
Аналитики страховщика отмечают, что блокировка Суэцкого канала обостряет проблему задержек или отмен поставок в мировой торговле. Так, нехватка полупроводников и иных продуктов в начале года может принести мировой торговле убытки в размере 230 миллиардов долларов, или 1,4%. В этом отношении последствия для Европы сравнимы с весной 2020 года, когда был введен первый локдаун из-за коронавируса, а последствия для США - значительно хуже, прогнозируют в страховой компании.
Ранее отмечалось, что задержки с поставками полупроводников вызваны, в частности, тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на машины из-за коронавируса.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 13:27
Случаи перекрытия Суэцкого канала в результате ЧП или военных действий
 
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