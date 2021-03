https://ria.ru/20210326/ubytki-1603030895.html

Страховщик оценил убытки от блокировки Суэцкого канала

Убытки от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со РИА Новости, 26.03.2021

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Убытки от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given для мировой торговли составят от 6 до 10 миллиардов долларов в неделю, передает агентство dpa со ссылкой на крупнейшую немецкую страховую компанию Allianz.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход уже более 100 судов. Предпринятая в пятницу попытка снять с мели контейнеровоз завершилась неудачно, к воскресенью к судну должны прибыть еще два буксира, сообщали представители компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна.Как напомнили в Allianz, в 2019 году через канал было транспортировано 1,25 миллиона тонн груза, что составляет 13% от совокупного объема мировой торговли. "В особенности этот инцидент приведет к задержкам доставки продуктов повседневного пользования для потребителей по всеми миру", - полагают в компании.Аналитики страховщика отмечают, что блокировка Суэцкого канала обостряет проблему задержек или отмен поставок в мировой торговле. Так, нехватка полупроводников и иных продуктов в начале года может принести мировой торговле убытки в размере 230 миллиардов долларов, или 1,4%. В этом отношении последствия для Европы сравнимы с весной 2020 года, когда был введен первый локдаун из-за коронавируса, а последствия для США - значительно хуже, прогнозируют в страховой компании.Ранее отмечалось, что задержки с поставками полупроводников вызваны, в частности, тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на машины из-за коронавируса.

2021

