https://ria.ru/20210326/ubiystvo-1603041203.html

Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Подмосковье

Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Подмосковье

Полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в подмосковной деревне Голубое, им оказался 25-летний мужчина,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T19:04

2021-03-26T19:04

2021-03-26T19:20

гумвд

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в подмосковной деревне Голубое, им оказался 25-летний мужчина, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."В городе Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области", - сказала Петрова.

https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602780469.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, московская область (подмосковье), происшествия