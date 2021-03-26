https://ria.ru/20210326/ubiystvo-1603041203.html
Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Подмосковье
Полиция задержала подозреваемого в убийстве подростка в Подмосковье
Полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в подмосковной деревне Голубое, им оказался 25-летний мужчина,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:04
2021-03-26T19:04
2021-03-26T19:20
гумвд
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали во Владимирской области подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в подмосковной деревне Голубое, им оказался 25-летний мужчина, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."В городе Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в деревне Голубое Московской области", - сказала Петрова.
https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602780469.html
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