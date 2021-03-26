https://ria.ru/20210326/ubiystvo-1602962855.html

В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика

В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика

В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:04

2021-03-26T13:04

2021-03-26T15:01

следственный комитет россии (ск рф)

новошахтинск

ростовская область

алексеевка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар – РИА Новости. В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону.Погибшего ребенка обнаружили 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. Рядом лежали охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.СК завел дело по статье 105 УК "Убийство малолетнего".Помимо обстоятельств случившегося, следствие проверит, как родители и органы системы профилактики безнадзорности исполняли свои обязанности. Также ведомство оценит соблюдение требований закона о хранении огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

новошахтинск

ростовская область

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новошахтинск, ростовская область, алексеевка, происшествия