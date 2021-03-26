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В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:04
2021-03-26T13:04
2021-03-26T15:01
следственный комитет россии (ск рф)
новошахтинск
ростовская область
алексеевка
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар – РИА Новости. В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону.Погибшего ребенка обнаружили 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. Рядом лежали охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.СК завел дело по статье 105 УК "Убийство малолетнего".Помимо обстоятельств случившегося, следствие проверит, как родители и органы системы профилактики безнадзорности исполняли свои обязанности. Также ведомство оценит соблюдение требований закона о хранении огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html
новошахтинск
ростовская область
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следственный комитет россии (ск рф), новошахтинск, ростовская область, алексеевка, происшествия