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В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:04
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следственный комитет россии (ск рф)
новошахтинск
ростовская область
алексеевка
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар – РИА Новости. В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону.Погибшего ребенка обнаружили 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. Рядом лежали охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.СК завел дело по статье 105 УК "Убийство малолетнего".Помимо обстоятельств случившегося, следствие проверит, как родители и органы системы профилактики безнадзорности исполняли свои обязанности. Также ведомство оценит соблюдение требований закона о хранении огнестрельного оружия.
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новошахтинск
ростовская область
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следственный комитет россии (ск рф), новошахтинск, ростовская область, алексеевка, происшествия

В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика

13:04 26.03.2021 (обновлено: 15:01 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар – РИА Новости. В Ростовской области нашли тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением, рассказал журналистам представитель СУСК России по региону.
Погибшего ребенка обнаружили 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района. Рядом лежали охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.
СК завел дело по статье 105 УК "Убийство малолетнего".
Помимо обстоятельств случившегося, следствие проверит, как родители и органы системы профилактики безнадзорности исполняли свои обязанности. Также ведомство оценит соблюдение требований закона о хранении огнестрельного оружия.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовошахтинскРостовская областьАлексеевкаПроисшествия
 
 
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