https://ria.ru/20210326/syngenta-1602939720.html

Онлайн-конференция о развитии цифровизации в сельском хозяйстве

Онлайн-конференция о развитии цифровизации в сельском хозяйстве

31 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Развитие цифровизации в сельском хозяйстве: опыт компании Syngenta".

2021-03-26T11:18

2021-03-26T11:18

2021-03-26T11:18

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta Group Грег МЕЙЕРС;- руководитель проекта Cropwise Operations в регионе EAME Андрей АНДРИЙЧУК;- директор по развитию цифровых сервисов в России Syngenta Роман МАРТЫНОВ;- руководитель по коммуникациям в России Syngenta Антон ПУШКАРЕВ.Мероприятие посвящено объединению цифровых сервисов компании Syngenta под единым брендом – "платформа Cropwise".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы