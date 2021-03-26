Онлайн-конференция о развитии цифровизации в сельском хозяйстве
31 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Развитие цифровизации в сельском хозяйстве: опыт компании Syngenta".
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Участники:
- директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta Group Грег МЕЙЕРС;
- руководитель проекта Cropwise Operations в регионе EAME Андрей АНДРИЙЧУК;
- директор по развитию цифровых сервисов в России Syngenta Роман МАРТЫНОВ;
- руководитель по коммуникациям в России Syngenta Антон ПУШКАРЕВ.
Мероприятие посвящено объединению цифровых сервисов компании Syngenta под единым брендом – "платформа Cropwise".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор по информационным и цифровым технологиям Syngenta Group Грег МЕЙЕРС;
- руководитель проекта Cropwise Operations в регионе EAME Андрей АНДРИЙЧУК;
- директор по развитию цифровых сервисов в России Syngenta Роман МАРТЫНОВ;
- руководитель по коммуникациям в России Syngenta Антон ПУШКАРЕВ.
Мероприятие посвящено объединению цифровых сервисов компании Syngenta под единым брендом – "платформа Cropwise".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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