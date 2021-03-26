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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/sputnik-1603054748.html
Слуцкий прокомментировал новые заявления представителей ЕС о "Спутнике V"
Слуцкий прокомментировал новые заявления представителей ЕС о "Спутнике V"
Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V" не остановит поставки российских вакцин в различные страны, а... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:56
2021-03-26T20:56
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
леонид слуцкий (политик)
коронавирусы
эммануэль макрон
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V" не остановит поставки российских вакцин в различные страны, а продвижение препарата, который может спасти много жизней, "не перекрыть никакими решениями ЕС", заявил глава комитета Госдумы по международным делаем Леонид Слуцкий.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства препаратов такого рода."Поставки российских вакцин в различные страны подобная позиция вряд ли остановит. Зато она очень хорошо демонстрирует, что Евросоюзу, который так любит порассуждать о моральных ценностях и поучить жизни других, по сути, нет дела до здоровья и жизней собственных граждан. Для России новые заявления представителей ЕС, конечно, "как слону дробинка", - написал Слуцкий в Telegram-канале.Он также отметил, что желающих приобрести "Спутник V" очень много, и проблема, скорее, состоит не в поиске новых покупателей, а в том, чтобы удовлетворить существующие заявки. "Отдельные и не самые маленькие страны Евросоюза уже выразили готовность приобрести российскую вакцину без одобрения Брюсселя", - добавил глава комитета.Депутат также напомнил, что исследование британской компании по анализу данных YouGov показало, что "Спутник V" является самым узнаваемым брендом в мире в сфере борьбы с пандемией."Продвижение эффективного российского препарата, который может спасти множество человеческих жизней, не перекрыть никакими решениями ЕС. Вы же видите, что здравомыслящие политики, не ослепленные русофобией и реально заботящиеся о своих гражданах, находят возможности и производить, и закупать его вопреки "консолидированной" позиции Брюсселя", - считает Слуцкий.Кроме того, парламентарий считает симптоматичным, что Макрон высказал новую позицию по "Спутнику V" после того, как в саммите ЕС принял участие президент США Джо Байден, который обсудил с союзниками, как эффективнее противостоять России и "отстаивать демократию".Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, леонид слуцкий (политик), коронавирусы, эммануэль макрон, госдума рф, евросоюз, джо байден, в мире

Слуцкий прокомментировал новые заявления представителей ЕС о "Спутнике V"

20:56 26.03.2021
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V" не остановит поставки российских вакцин в различные страны, а продвижение препарата, который может спасти много жизней, "не перекрыть никакими решениями ЕС", заявил глава комитета Госдумы по международным делаем Леонид Слуцкий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства препаратов такого рода.
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"Поставки российских вакцин в различные страны подобная позиция вряд ли остановит. Зато она очень хорошо демонстрирует, что Евросоюзу, который так любит порассуждать о моральных ценностях и поучить жизни других, по сути, нет дела до здоровья и жизней собственных граждан. Для России новые заявления представителей ЕС, конечно, "как слону дробинка", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он также отметил, что желающих приобрести "Спутник V" очень много, и проблема, скорее, состоит не в поиске новых покупателей, а в том, чтобы удовлетворить существующие заявки. "Отдельные и не самые маленькие страны Евросоюза уже выразили готовность приобрести российскую вакцину без одобрения Брюсселя", - добавил глава комитета.
Депутат также напомнил, что исследование британской компании по анализу данных YouGov показало, что "Спутник V" является самым узнаваемым брендом в мире в сфере борьбы с пандемией.
"Продвижение эффективного российского препарата, который может спасти множество человеческих жизней, не перекрыть никакими решениями ЕС. Вы же видите, что здравомыслящие политики, не ослепленные русофобией и реально заботящиеся о своих гражданах, находят возможности и производить, и закупать его вопреки "консолидированной" позиции Брюсселя", - считает Слуцкий.
Кроме того, парламентарий считает симптоматичным, что Макрон высказал новую позицию по "Спутнику V" после того, как в саммите ЕС принял участие президент США Джо Байден, который обсудил с союзниками, как эффективнее противостоять России и "отстаивать демократию".
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Леонид Слуцкий (политик)КоронавирусыЭммануэль МакронГосдума РФЕвросоюзДжо БайденВ мире
 
 
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