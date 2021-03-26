https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html

Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку

Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку

Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке почти в двух километрах от спасательной станции "Кожухово" на юге столицы, помощь врачей не понадобилась,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:19

2021-03-26T16:19

2021-03-26T16:19

хорошие новости

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происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке почти в двух километрах от спасательной станции "Кожухово" на юге столицы, помощь врачей не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.По его словам, происшествие случилось в районе Корабельной улицы в 1700 метрах от спасателей. На помощь женщине с собакой поспешили два спасателя, которые подняли из ледяной полыньи москвичку и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию. Здесь пострадавшей оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.Женщина рассказала, что ее мопс выбежал на лед водоема и провалился в ледяную воду. Испугавшись за жизнь животного, она бросилась на помощь, но провалилась сама. Увидев это, очевидцы происшествия вызвали спасателей.

https://ria.ru/20210220/chetveronogiy-syschik-akay--luchshiy-pes-spasatel-goda-1598386847.html

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москва, происшествия