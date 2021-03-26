Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку
© Фото : Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города МосквыСпасение человека, провалившегося под лед в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке почти в двух километрах от спасательной станции "Кожухово" на юге столицы, помощь врачей не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
"Во время патрулирования дежурной смене поисково-спасательной станции "Кожухово" поступил сигнал о провалившихся под лед женщине и ее собаке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, происшествие случилось в районе Корабельной улицы в 1700 метрах от спасателей. На помощь женщине с собакой поспешили два спасателя, которые подняли из ледяной полыньи москвичку и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию. Здесь пострадавшей оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.
Женщина рассказала, что ее мопс выбежал на лед водоема и провалился в ледяную воду. Испугавшись за жизнь животного, она бросилась на помощь, но провалилась сама. Увидев это, очевидцы происшествия вызвали спасателей.