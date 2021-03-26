Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html
Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку
Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку
Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке почти в двух километрах от спасательной станции "Кожухово" на юге столицы, помощь врачей не понадобилась,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:19
2021-03-26T16:19
хорошие новости
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603005244_0:140:2693:1655_1920x0_80_0_0_f81284b99a6d401fec4988c235daa271.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке почти в двух километрах от спасательной станции "Кожухово" на юге столицы, помощь врачей не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.По его словам, происшествие случилось в районе Корабельной улицы в 1700 метрах от спасателей. На помощь женщине с собакой поспешили два спасателя, которые подняли из ледяной полыньи москвичку и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию. Здесь пострадавшей оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.Женщина рассказала, что ее мопс выбежал на лед водоема и провалился в ледяную воду. Испугавшись за жизнь животного, она бросилась на помощь, но провалилась сама. Увидев это, очевидцы происшествия вызвали спасателей.
https://ria.ru/20210220/chetveronogiy-syschik-akay--luchshiy-pes-spasatel-goda-1598386847.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603005244_150:0:2543:1795_1920x0_80_0_0_295ee9b6f97724698db12ac88b242306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Спасатели вытащили из ледяной воды Москвы-реки женщину и ее собаку

16:19 26.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города МосквыСпасение человека, провалившегося под лед в Москве
Спасение человека, провалившегося под лед в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женщина с собакой провалились под лед на Москве-реке почти в двух километрах от спасательной станции "Кожухово" на юге столицы, помощь врачей не понадобилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
"Во время патрулирования дежурной смене поисково-спасательной станции "Кожухово" поступил сигнал о провалившихся под лед женщине и ее собаке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, происшествие случилось в районе Корабельной улицы в 1700 метрах от спасателей. На помощь женщине с собакой поспешили два спасателя, которые подняли из ледяной полыньи москвичку и ее питомца, после чего доставили на поисково-спасательную станцию. Здесь пострадавшей оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем.
Женщина рассказала, что ее мопс выбежал на лед водоема и провалился в ледяную воду. Испугавшись за жизнь животного, она бросилась на помощь, но провалилась сама. Увидев это, очевидцы происшествия вызвали спасателей.
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель года - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 17:32
Четвероногий сыщик Акай – лучший пес-спасатель годаВосьмилетний пес Акай породы бордер-колли, несущий службу в поисково-спасательном отряде МЧС России по Калининградской области, был признан лучшей собакой-спасателем 2020 года.
 
Хорошие новостиМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния