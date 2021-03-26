https://ria.ru/20210326/sotsset-1602625367.html

Социальная сеть "Одноклассники"

Социальная сеть "Одноклассники"

"Одноклассники" – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья, входит в холдинг Mail.Ru Group. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T02:32

2021-03-26T02:32

2021-03-26T02:32

одноклассники

одноклассники.ru

справки

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"Одноклассники" – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья, входит в холдинг Mail.Ru Group.Социальная сеть "Одноклассники" была запущена 26 марта 2006 года. Ее создатель – российский программист Альберт Попков, участвовавший в разработке программного обеспечения для русских игровых компьютеров "Корвет", "Сура", "Вектор". В 2000 году Попкова пригласили работать в Лондон, где он участвовал в создании двух масштабных справочных систем Великобритании. Одновременно помогал рождению крупной социальной сети в Германии и Испании.Доменное имя odnoklassniki.ru и одноименный товарный знак Альберт Попков зарегистрировал еще 2002 году. Над "Одноклассниками" Попков работал в свободное время, вкладывая в создание сайта собственные деньги. Изначально сервис предназначался для поиска бывших одноклассников, сокурсников и друзей по интересам и существовал как хобби автора проекта, но к концу 2006 году аудитория сайта резко увеличилась, перспективы коммерческого роста заставили Попкова прервать успешную карьеру в Англии и вернуться в Москву.В 2007 году на сайте был зарегистрирован уже миллион пользователей. В 2008 году количество пользователей "Одноклассников" достигло 10 миллионов.В сентябре 2008 года контроль над компанией "Одноклассники" перешел к фонду DST (Digital Sky Technologies), Альберт Попков покинул пост генерального директора.В 2010 году Попков вышел из числа совладельцев компании, "Одноклассники" на 100% стали принадлежать DST (ныне Mail.Ru Group).В 2008 году соцсеть ввела платную регистрацию на портале (в 2010 году она была отменена). Появилась возможность одаривать друзей виртуальными подарками, появились группы.В 2009 году на сайте появилась лента, которая наглядно и удобно отображала все события у друзей, стало возможным устанавливать статусы и отмечать друзей на фотографиях и оставлять смайлы. В 2010 году "Одноклассники" стали первой действующей в России социальной сетью, запустившей видеочат для своих пользователей. Было выпущено приложение для платформы iOS, а в 2011 году – для платформы Android.В 2011 году "Одноклассники" перешли к более короткому адресу ok.ru. Появились разделы "видео" и "музыка".В июне 2011 года количество активных аккаунтов в социальной сети "Одноклассники" превысило 70 миллионов.Для пользователей младше 13 лет в 2012 году сервис добавил "тревожную кнопку" – функцию, позволяющую пожаловаться на личные сообщения.В 2012 году внутри сайта было запущено интернет-радио, в 2013 году – онлайн-кинотеатр, в 2015 году – онлайн-телевидение, в 2016 году было запущено видеоприложение для Smart TV. В 2016 году появилась функция денежных переводов между пользователями, в 2017 году были запущены денежные переводы из других стран. В настоящее время можно осуществлять денежные переводы в 18 стран мира.В 2018 году сайт пополнился интернет-магазином товаров из Китая, у пользователей появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ.В 2020 году был запущен сервис "Моменты" (формат исчезающих фото и видео), сервисы поиска работы Worki и онлайн-консультаций с врачами "Доктис", появился новый сервис знакомств через видеочаты "Окно".Совместно с порталом "Госуслуги" было запущено приложение внутри соцсети, с помощью которого люди смогут воспользоваться популярными государственными сервисами, не покидая соцсеть.В настоящее время сайт "Одноклассников" переведен на 16 языков, включая русский. Ежемесячная аудитория сайта превышает 70 миллионов человек. "Одноклассники" – популярная социальная сеть в таких странах, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Германия, Грузия, Молдавия, Азербайджан и Узбекистан.По информации "Одноклассников", ядро аудитории ОК – женщины и мужчины 25-44 лет, 84% аудитории посещают ОК с мобильного устройства, 64% – только с мобильного. Самая большая по численности аудитория ОК – Москва и Московская область. В ОК представлены все поколения людей: дети, подростки, ядро аудитории 25-44 года и люди старшего возраста.На платформе "Одноклассников" доступны видео, музыка, игры и онлайн-сервисы, а также способы выражения эмоций: "подарки", "оценки", кнопка "класс" и другие эмоции на посты. На площадке зарегистрировано более 14 миллионов групп, включая группы брендов, звезд и СМИ. С 2015 года ОК активно развивают присутствие ТВ-каналов и изданий. К настоящему моменту в "Одноклассниках" открыли свои сообщества более 600 медиа. "Одноклассники" предоставляют своим клиентам возможность продвигать бренды и компании. В настоящее время на площадке насчитывается порядка миллиона предпринимателей, которые ведут страницы в ОК. Летом 2020 года соцсеть запустила "Кабинет бизнеса" – единую точку входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов. На платформу интегрированы все основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в ОК: доступ к группам, сообщениям, видеозвонкам, трансляциям и рекламному кабинету.Мобильное приложение ОК по состоянию на середину мая 2020 года являлось одним из самых доходных приложений по версии App Annie. Помимо основного приложения, "Одноклассники" развивают два отдельных сервиса: мессенджер ТамТам и OK Live, стриминговое приложение для создания трансляций в режиме реального времени от имени пользователя и группы. Согласно официальной информации, ежемесячно пользователи "Одноклассников" отправляют более миллиарда виртуальных подарков, а в сутки в социальной сети совершается более двух миллионов звонков. Игровую платформу ОК ежемесячно используют более 17 миллионов человек, которые находят для себя игры разных жанров и уровней сложности. В 2020 году в условиях пандемии нового коронавируса видеоплатформа ОК преодолела отметку в один миллиард просмотров в сутки, в "Одноклассниках" проходили онлайн-концерты известных музыкантов, экскурсии по музеям и др.В проекте "Одноклассники" работают порядка 500 человек, включая собственную команду разработки, дизайна и тестирования. Социальная сеть располагает более чем семи тысячами серверов, работающими в "Облаке" собственной разработки и распределенными по пяти хостингам в Москве. Руководителем "Одноклассников" является Антон Федчин.О соцсети снят фильм "Одноклассники.ру: наCLICKай удачу" (2013). В основе сюжета – истории, происходящие благодаря сайту www.odnoklassniki.ru и волшебному ноутбуку, исполняющему желания. 25 марта 2021 года стартует показ сериала "Пять с плюсом", снятый к 15-летию "Одноклассников".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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