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Мезенцев: санкции Запада требуют результативного сотрудничества в СГ
Мезенцев: санкции Запада требуют результативного сотрудничества в СГ
Назначенный госсекретарем белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что санкционное давление Запада требует от Минска и Москвы... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:35
2021-03-26T16:35
союзное государство
россия
александр лукашенко
снг
владимир путин
белоруссия
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Назначенный госсекретарем белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что санкционное давление Запада требует от Минска и Москвы более результативного сотрудничества в рамках СГ.Ранее президент Белоруссии, председатель Высшего госсовета СГ Александр Лукашенко подписал постановление, согласно которому Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, на нее был назначен Мезенцев, возглавляющий российскую дипмиссию в Минске. Президент России Владимир Путин в четверг назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии, освободив его от должности посла в Латвии. В пятницу Мезенцев встретился с Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в качестве посла РФ в Белоруссии.Он подчеркнул, что постковидный мир будет более жестоким, и те "страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам". "И в этом плане только объединение в рамках союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственно возможный и успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем, - не политическое, а экономическое", - продолжил дипломат.Он отметил, что между ведомствами Белоруссии и России по экономической повестке были споры и непонимания, но "сегодня очевиден иной уровень сотрудничества и готовность слышать аргументы друг друга, не для того, чтобы только сиюсекундные планы продажи той или иной продукции… решать ради прибыли предприятий в ближайшие дни или месяцы". "Мы сегодня говорим о более глубокой стратегии сотрудничества. Сегодня это более глубокое понимание того, что интеграционная работа и вскрытие потенциала союзного договора более актуальны в повестке дня, чем когда бы то ни было", - констатировал Мезенцев.Он также отметил, что на встрече с Лукашенко затронуты вопросы той "практики, которая сложилась под эгидой и в рамках Союзного государства при реализации многочисленных союзных программ", и подчеркнул, что она требует поддержки и расширения. По словам Мезенцева, он услышал по этой теме от белорусского президента "единство подходов с российской стороной – подходов в рамках той работы, которая сегодня идет по поиску возможных форматов экономической интеграции, по выведению значительного числа совместных планов и проектов на уровень Союзного государства".В качестве примера такого двустороннего проекта он назвал разработку спутника дистанционного зондирования Земли, который будет обладать "уникальными характеристиками, одними из самых передовых на планете". Мезенцев отметил, что специалисты двух стран успешно работают над проектом, идет совместное финансирование. Он подчеркнул, что говорил с Лукашенко о подходах "в рамках совместного, очень внимательного анализа и по сути дела инвентаризации тех дорожных карт, которые, может быть, уже должны стать союзными программами". Мезенцев заявил, что увидел заинтересованное отношение Лукашенко, потому что "все эти программы , совместные шаги - они ради людей, ради граждан Беларуси и России".
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россия, александр лукашенко, снг, владимир путин, белоруссия

Мезенцев: санкции Запада требуют результативного сотрудничества в СГ

16:35 26.03.2021
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Назначенный госсекретарем белорусско-российского Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что санкционное давление Запада требует от Минска и Москвы более результативного сотрудничества в рамках СГ.
Ранее президент Белоруссии, председатель Высшего госсовета СГ Александр Лукашенко подписал постановление, согласно которому Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, на нее был назначен Мезенцев, возглавляющий российскую дипмиссию в Минске. Президент России Владимир Путин в четверг назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии, освободив его от должности посла в Латвии. В пятницу Мезенцев встретился с Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в качестве посла РФ в Белоруссии.
"Мы сделали очень много (с момента начала строительства Союзного государства - ред.), но время и давление извне, западное давление, санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, а совместно – более конкурентоспособными", - сказал Мезенцев журналистам после встречи с Лукашенко в Минске.
Он подчеркнул, что постковидный мир будет более жестоким, и те "страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам". "И в этом плане только объединение в рамках союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственно возможный и успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем, - не политическое, а экономическое", - продолжил дипломат.
Он отметил, что между ведомствами Белоруссии и России по экономической повестке были споры и непонимания, но "сегодня очевиден иной уровень сотрудничества и готовность слышать аргументы друг друга, не для того, чтобы только сиюсекундные планы продажи той или иной продукции… решать ради прибыли предприятий в ближайшие дни или месяцы". "Мы сегодня говорим о более глубокой стратегии сотрудничества. Сегодня это более глубокое понимание того, что интеграционная работа и вскрытие потенциала союзного договора более актуальны в повестке дня, чем когда бы то ни было", - констатировал Мезенцев.
Он также отметил, что на встрече с Лукашенко затронуты вопросы той "практики, которая сложилась под эгидой и в рамках Союзного государства при реализации многочисленных союзных программ", и подчеркнул, что она требует поддержки и расширения. По словам Мезенцева, он услышал по этой теме от белорусского президента "единство подходов с российской стороной – подходов в рамках той работы, которая сегодня идет по поиску возможных форматов экономической интеграции, по выведению значительного числа совместных планов и проектов на уровень Союзного государства".
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В качестве примера такого двустороннего проекта он назвал разработку спутника дистанционного зондирования Земли, который будет обладать "уникальными характеристиками, одними из самых передовых на планете". Мезенцев отметил, что специалисты двух стран успешно работают над проектом, идет совместное финансирование. Он подчеркнул, что говорил с Лукашенко о подходах "в рамках совместного, очень внимательного анализа и по сути дела инвентаризации тех дорожных карт, которые, может быть, уже должны стать союзными программами". Мезенцев заявил, что увидел заинтересованное отношение Лукашенко, потому что "все эти программы , совместные шаги - они ради людей, ради граждан Беларуси и России".
 
Союзное государствоРоссияАлександр ЛукашенкоСНГВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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