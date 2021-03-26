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Рогозин опубликовал снимки Земли, сделанные одновременно с трех спутников

Рогозин опубликовал снимки Земли, сделанные одновременно с трех спутников

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале снимки Земли, сделанные одновременно тремя российскими метеорологическими... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:50

2021-03-26T17:50

2021-03-26T17:50

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дмитрий рогозин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале снимки Земли, сделанные одновременно тремя российскими метеорологическими спутниками.Снимки Земли были сделаны в среду в 15.30 мск спутниками "Электро-Л" номер два и три, работающими на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 36 тысяч километров), а также аппаратом "Арктика-М" номер один на высокоэллиптической орбите (с максимальной высотой около 40 тысяч километров).В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин