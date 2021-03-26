https://ria.ru/20210326/signal-1603023987.html

СМИ рассказало о сигнале Байдена Зеленскому

СМИ рассказало о сигнале Байдена Зеленскому

Журналист Виталий Портников в статье для издания "Еспресо" объяснил, какой сигнал подает президент США Джо Байден Зеленскому своим молчанием. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:48

2021-03-26T17:48

2021-03-26T17:59

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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Зеленскому объяснили, какой сигнал подает Байден отсутствием звонка

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в статье для издания "Еспресо" объяснил, какой сигнал подает президент США Джо Байден Зеленскому своим молчанием.Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент подчеркнул, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины "должен быть подкреплен действиями".По мнению автора статьи, молчание американского лидера неслучайно.Он уверен, что Белому дому и государственному департаменту США нужны доказательства, что президент Украины продолжает начатые в 2014 году "реформы". При этом Портников считает, что Зеленский сделает вид, что ничего не понимает, а будет упрямо добиваться разговора с Байденом.Ранее украинский президент поддержал санкции США против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. В начале марта Вашингтон применил к нему ограничительные меры и запретил въезд в Соединенные Штаты. Решение объяснили тем, что олигарх был "вовлечен в акты коррупции", когда работал губернатором Днепропетровской области. Как раз в те годы Коломойский активно поддерживал власти, пришедшие на волне Евромайдана.

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602025344.html

https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире