СМИ рассказало о сигнале Байдена Зеленскому
17:48 26.03.2021 (обновлено: 17:59 26.03.2021)
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в статье для издания "Еспресо" объяснил, какой сигнал подает президент США Джо Байден Зеленскому своим молчанием.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент подчеркнул, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины "должен быть подкреплен действиями".
По мнению автора статьи, молчание американского лидера неслучайно.
"Правильные. Действия. Правильные. Реформы. Прозрачный. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. А не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня. Эти дешевые трюки хороши для сторонников Владимира Зеленского", — считает журналист.
Он уверен, что Белому дому и государственному департаменту США нужны доказательства, что президент Украины продолжает начатые в 2014 году "реформы". При этом Портников считает, что Зеленский сделает вид, что ничего не понимает, а будет упрямо добиваться разговора с Байденом.
Ранее украинский президент поддержал санкции США против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. В начале марта Вашингтон применил к нему ограничительные меры и запретил въезд в Соединенные Штаты. Решение объяснили тем, что олигарх был "вовлечен в акты коррупции", когда работал губернатором Днепропетровской области. Как раз в те годы Коломойский активно поддерживал власти, пришедшие на волне Евромайдана.