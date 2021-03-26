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СМИ рассказало о сигнале Байдена Зеленскому
СМИ рассказало о сигнале Байдена Зеленскому
Журналист Виталий Портников в статье для издания "Еспресо" объяснил, какой сигнал подает президент США Джо Байден Зеленскому своим молчанием. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:48
2021-03-26T17:59
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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Зеленскому объяснили, какой сигнал подает Байден отсутствием звонка
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в статье для издания "Еспресо" объяснил, какой сигнал подает президент США Джо Байден Зеленскому своим молчанием.Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент подчеркнул, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины "должен быть подкреплен действиями".По мнению автора статьи, молчание американского лидера неслучайно.Он уверен, что Белому дому и государственному департаменту США нужны доказательства, что президент Украины продолжает начатые в 2014 году "реформы". При этом Портников считает, что Зеленский сделает вид, что ничего не понимает, а будет упрямо добиваться разговора с Байденом.Ранее украинский президент поддержал санкции США против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. В начале марта Вашингтон применил к нему ограничительные меры и запретил въезд в Соединенные Штаты. Решение объяснили тем, что олигарх был "вовлечен в акты коррупции", когда работал губернатором Днепропетровской области. Как раз в те годы Коломойский активно поддерживал власти, пришедшие на волне Евромайдана.
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602025344.html
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владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

СМИ рассказало о сигнале Байдена Зеленскому

17:48 26.03.2021 (обновлено: 17:59 26.03.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Журналист Виталий Портников в статье для издания "Еспресо" объяснил, какой сигнал подает президент США Джо Байден Зеленскому своим молчанием.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент подчеркнул, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины "должен быть подкреплен действиями".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
22 марта, 08:00
"В отношениях с партнером". Почему Байден не звонит Зеленскому
По мнению автора статьи, молчание американского лидера неслучайно.
"Правильные. Действия. Правильные. Реформы. Прозрачный. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. А не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня. Эти дешевые трюки хороши для сторонников Владимира Зеленского", — считает журналист.
Он уверен, что Белому дому и государственному департаменту США нужны доказательства, что президент Украины продолжает начатые в 2014 году "реформы". При этом Портников считает, что Зеленский сделает вид, что ничего не понимает, а будет упрямо добиваться разговора с Байденом.
Ранее украинский президент поддержал санкции США против бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского. В начале марта Вашингтон применил к нему ограничительные меры и запретил въезд в Соединенные Штаты. Решение объяснили тем, что олигарх был "вовлечен в акты коррупции", когда работал губернатором Днепропетровской области. Как раз в те годы Коломойский активно поддерживал власти, пришедшие на волне Евромайдана.
Джо Байден во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 02:47
Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
 
Владимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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