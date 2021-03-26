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Названа возможная причина таинственного свечения над Сиэтлом
Названа возможная причина таинственного свечения над Сиэтлом
Таинственное свечение, озарившее в четверг небо над городами на западе США, могло исходить от падающих обломков второй ступени ракеты SpaceX. Об этом сообщила... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:03
2021-03-26T11:03
2021-03-26T12:47
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Таинственное свечение, озарившее в четверг небо над городами на западе США, могло исходить от падающих обломков второй ступени ракеты SpaceX. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Сиэтла.Накануне вечером пользователи соцсетей рассказали о "свете из иных миров" в небе. Они сняли на видео каскад огней, похожий на метеоритный поток.Метеослужба Сиэтла обратила внимание на необычное явление."Пока мы ждем дальнейшего подтверждения по деталям, вот та неофициальная информация, которая у нас пока есть. Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты", — пояснили в организации.Сотрудники метеобюро, ознакомившись с видео, заявили, что явление мало похоже на болид или подобный ему объект из-за скорости, а их падение в регионе не ожидают.Компания SpaceX регулярно запускает спутники интернет-связи Starlink: так, 24 марта ракета-носитель Falcon 9 стартовала с группой из 60 аппаратов с космодрома на мысе Канаверал.Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.
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земля, космос - риа наука, портленд, сиэтл
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Таинственное свечение, озарившее в четверг небо над городами на западе США
, могло исходить от падающих обломков второй ступени ракеты SpaceX
. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Сиэтла
.
Накануне вечером пользователи соцсетей рассказали о "свете из иных миров" в небе. Они сняли на видео каскад огней, похожий на метеоритный поток.
Метеослужба Сиэтла обратила внимание на необычное явление.
"Пока мы ждем дальнейшего подтверждения по деталям, вот та неофициальная информация, которая у нас пока есть. Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты", — пояснили в организации.
Сотрудники метеобюро, ознакомившись с видео, заявили, что явление мало похоже на болид или подобный ему объект из-за скорости, а их падение в регионе не ожидают.
Компания SpaceX регулярно запускает спутники интернет-связи Starlink: так, 24 марта ракета-носитель Falcon 9
стартовала с группой из 60 аппаратов с космодрома на мысе Канаверал
.
Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли
широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.