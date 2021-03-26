https://ria.ru/20210326/sietl-1602935038.html

Названа возможная причина таинственного свечения над Сиэтлом

Названа возможная причина таинственного свечения над Сиэтлом

Таинственное свечение, озарившее в четверг небо над городами на западе США, могло исходить от падающих обломков второй ступени ракеты SpaceX. Об этом сообщила... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:03

2021-03-26T11:03

2021-03-26T12:47

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Таинственное свечение, озарившее в четверг небо над городами на западе США, могло исходить от падающих обломков второй ступени ракеты SpaceX. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Сиэтла.Накануне вечером пользователи соцсетей рассказали о "свете из иных миров" в небе. Они сняли на видео каскад огней, похожий на метеоритный поток.Метеослужба Сиэтла обратила внимание на необычное явление."Пока мы ждем дальнейшего подтверждения по деталям, вот та неофициальная информация, которая у нас пока есть. Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты", — пояснили в организации.Сотрудники метеобюро, ознакомившись с видео, заявили, что явление мало похоже на болид или подобный ему объект из-за скорости, а их падение в регионе не ожидают.Компания SpaceX регулярно запускает спутники интернет-связи Starlink: так, 24 марта ракета-носитель Falcon 9 стартовала с группой из 60 аппаратов с космодрома на мысе Канаверал.Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, портленд, сиэтл