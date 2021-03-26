https://ria.ru/20210326/shtammy-1603051304.html
Инфекционист заявил, что более опасных штаммов COVID-19 в мире пока нет
Инфекционист заявил, что более опасных штаммов COVID-19 в мире пока нет
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что в мире пока не найдены штаммы коронавируса,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T20:20
2021-03-26T20:20
2021-03-26T20:20
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что в мире пока не найдены штаммы коронавируса, вызывающие более тяжелое заболевание."Пока таких принципиальных находок, которые бы показывали, что какие-то штаммы вызывают более тяжелое заболевание или по-другому проявляющиеся, пока еще нет", - сказал Чуланов в эфире "Вести FM".
https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество