https://ria.ru/20210326/shtammy-1603051304.html

Инфекционист заявил, что более опасных штаммов COVID-19 в мире пока нет

Инфекционист заявил, что более опасных штаммов COVID-19 в мире пока нет

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что в мире пока не найдены штаммы коронавируса,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T20:20

2021-03-26T20:20

2021-03-26T20:20

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что в мире пока не найдены штаммы коронавируса, вызывающие более тяжелое заболевание."Пока таких принципиальных находок, которые бы показывали, что какие-то штаммы вызывают более тяжелое заболевание или по-другому проявляющиеся, пока еще нет", - сказал Чуланов в эфире "Вести FM".

https://ria.ru/20210325/mutatsii-1602882732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество