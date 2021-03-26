https://ria.ru/20210326/shkola-1603031973.html
В Вологодском районе планируют создать школу волонтеров
В Вологодском районе планируют создать школу волонтеров
Спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал идею активистов Вологодского района создать в муниципалитете школу волонтеров. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:17
2021-03-26T18:17
2021-03-26T18:17
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 26 мар – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал идею активистов Вологодского района создать в муниципалитете школу волонтеров.Идея о создании такой школы прозвучала на встрече активистов Вологодского района с председателем областного Заксобрания и главой района, посвящённой годовщине открытия волонтерских центров в Вологодской области. На встрече было принято решение объединить ресурсы администрации Вологодского района и волонтеров, чтобы добровольческое движение стало еще эффективнее."Пандемия позволила "перезапустить" добровольческое движение. Жесткая ситуация в мире, нашей стране и регионе дала возможность мобилизовать большое число людей, которые готовы прийти на помощь. В прошлом году мы смогли объединить волонтеров партии "Единая Россия", Народного фронта, волонтеров Победы, других организаций и просто неравнодушных людей, скоординировать их деятельность. Но главное, чего удалось добиться – доверия и признания земляков. Волонтеры доказали, что их работа действительно важна для людей", - сказал Луценко.При этом он напомнил о помощи неравнодушных молодых парламентариев во время половодья в Великом Устюге, и выразил мнение, что этот опыт может помочь волонтерам и в дальнейшем.
https://ria.ru/20210318/stroitelstvo-1601857669.html
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андрей луценко
ВОЛОГДА, 26 мар – РИА Новости
. Спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
поддержал идею активистов Вологодского района создать в муниципалитете школу волонтеров.
Идея о создании такой школы прозвучала на встрече активистов Вологодского района с председателем областного Заксобрания и главой района, посвящённой годовщине открытия волонтерских центров в Вологодской области. На встрече было принято решение объединить ресурсы администрации Вологодского района и волонтеров, чтобы добровольческое движение стало еще эффективнее.
"Пандемия позволила "перезапустить" добровольческое движение. Жесткая ситуация в мире, нашей стране и регионе дала возможность мобилизовать большое число людей, которые готовы прийти на помощь. В прошлом году мы смогли объединить волонтеров партии "Единая Россия", Народного фронта, волонтеров Победы, других организаций и просто неравнодушных людей, скоординировать их деятельность. Но главное, чего удалось добиться – доверия и признания земляков. Волонтеры доказали, что их работа действительно важна для людей", - сказал Луценко.
При этом он напомнил о помощи неравнодушных молодых парламентариев во время половодья в Великом Устюге, и выразил мнение, что этот опыт может помочь волонтерам и в дальнейшем.
"Этой весной мы ожидаем серьезных паводков. Поэтому поддержка волонтеров будет необходима. Когда произошло последнее сильное наводнение в Великом Устюге, люди оказывали поддержку, но эта работа была несистемной. Опыт молодых парламентариев может стать основой для действий добровольцев в таких условиях", - сказал Луценко.