https://ria.ru/20210326/shkola-1603031973.html

В Вологодском районе планируют создать школу волонтеров

В Вологодском районе планируют создать школу волонтеров

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал идею активистов Вологодского района создать в муниципалитете школу волонтеров. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:17

2021-03-26T18:17

2021-03-26T18:17

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 26 мар – РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко поддержал идею активистов Вологодского района создать в муниципалитете школу волонтеров.Идея о создании такой школы прозвучала на встрече активистов Вологодского района с председателем областного Заксобрания и главой района, посвящённой годовщине открытия волонтерских центров в Вологодской области. На встрече было принято решение объединить ресурсы администрации Вологодского района и волонтеров, чтобы добровольческое движение стало еще эффективнее."Пандемия позволила "перезапустить" добровольческое движение. Жесткая ситуация в мире, нашей стране и регионе дала возможность мобилизовать большое число людей, которые готовы прийти на помощь. В прошлом году мы смогли объединить волонтеров партии "Единая Россия", Народного фронта, волонтеров Победы, других организаций и просто неравнодушных людей, скоординировать их деятельность. Но главное, чего удалось добиться – доверия и признания земляков. Волонтеры доказали, что их работа действительно важна для людей", - сказал Луценко.При этом он напомнил о помощи неравнодушных молодых парламентариев во время половодья в Великом Устюге, и выразил мнение, что этот опыт может помочь волонтерам и в дальнейшем.

https://ria.ru/20210318/stroitelstvo-1601857669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей луценко