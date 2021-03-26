https://ria.ru/20210326/sakhalin-1602941581.html
На Сахалине двое студентов умерли в результате ударов током в душевой
На Сахалине двое студентов умерли в результате ударов током в душевой
Неправильная установка электрического водонагревателя стала причиной смерти студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:29
2021-03-26T11:29
2021-03-26T11:29
валерий лимаренко
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Неправильная установка электрического водонагревателя стала причиной смерти студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по области.Ранее сообщалось, что утром в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет. Трагедия произошла в ночь на пятницу: студент пошёл в душевую, на его крики прибежал сосед, попытался помочь, но и сам стал жертвой удара электротоком. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."В ходе следствия выявлено, что при подключении и эксплуатации электроводонагревателя на третьем этаже общежития были допущены нарушения правил устройства электроустановок, что привело к наступлению смерти двух лиц", - говорится в сообщении.В связи с этим СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.Губернатор Валерий Лимаренко поручил в течение трех дней проверить работу всего электрооборудования в социальных учреждениях региона. Семьям погибших власти выделят по 500 тысяч рублей.
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валерий лимаренко, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости.
Неправильная установка электрического водонагревателя стала причиной смерти студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК
РФ по области.
Ранее сообщалось, что утром в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет. Трагедия произошла в ночь на пятницу: студент пошёл в душевую, на его крики прибежал сосед, попытался помочь, но и сам стал жертвой удара электротоком. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"В ходе следствия выявлено, что при подключении и эксплуатации электроводонагревателя на третьем этаже общежития были допущены нарушения правил устройства электроустановок, что привело к наступлению смерти двух лиц", - говорится в сообщении.
В связи с этим СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Губернатор Валерий Лимаренко
поручил в течение трех дней проверить работу всего электрооборудования в социальных учреждениях региона. Семьям погибших власти выделят по 500 тысяч рублей.