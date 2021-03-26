https://ria.ru/20210326/sakhalin-1602941581.html

На Сахалине двое студентов умерли в результате ударов током в душевой

На Сахалине двое студентов умерли в результате ударов током в душевой

Неправильная установка электрического водонагревателя стала причиной смерти студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:29

2021-03-26T11:29

2021-03-26T11:29

валерий лимаренко

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар - РИА Новости. Неправильная установка электрического водонагревателя стала причиной смерти студентов в общежитии Сахалинского госуниверситета, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по области.Ранее сообщалось, что утром в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет. Трагедия произошла в ночь на пятницу: студент пошёл в душевую, на его крики прибежал сосед, попытался помочь, но и сам стал жертвой удара электротоком. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности."В ходе следствия выявлено, что при подключении и эксплуатации электроводонагревателя на третьем этаже общежития были допущены нарушения правил устройства электроустановок, что привело к наступлению смерти двух лиц", - говорится в сообщении.В связи с этим СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.Губернатор Валерий Лимаренко поручил в течение трех дней проверить работу всего электрооборудования в социальных учреждениях региона. Семьям погибших власти выделят по 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий лимаренко, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия