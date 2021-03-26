https://ria.ru/20210326/regiony-1602849470.html
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:57
2021-03-26T13:57
2021-03-26T13:57
чукотский автономный округ
чукотка
туризм
туризм
соловки
новости - туризм
удмуртская республика (удмуртия)
республика калмыкия
республика алтай
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.В большинстве субъектов федерации сейчас уже нет строгих запретов для туристов, но в ряде мест есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.Больше всего ограничений предусмотрено для тех, кто меняет местопребывания по работе. В Бурятии их ждет двухнедельный карантин, исключение — для предоставивших справку об отрицательном ПЦР-тесте. Результаты анализа потребуют от командировочных в Калининградской области и в Карелии. Прибывших в Севастополь и Пермский край из-за границы ждет карантин. Такие же требования в Архангельской области, Мордовии и Камчатском крае. Отправиться на самоизоляцию придется и тем, кто приехал по работе в Башкортостан и Якутию.Справку с результатами ПЦР-теста могут спросить у туристов, приезжающих в Липецкую, Мурманскую, Ивановскую, Пензенскую, Смоленскую области, Ненецкий автономный округ, Чечню, Магадан. Такой же документ понадобится прибывающим из-за рубежа в Нижегородскую область и Карачаево-Черкесию, а в Оренбургской его попросят предъявить у путешественников из Казахстана.Быть готовым к карантину нужно гостям, прибывшим из-за рубежа в Амурскую, Новосибирскую области, Калмыкию, Удмуртию, на Алтай. В Нижегородской области и Ненецком автономном округе изолироваться придется тем, кто не сдал ПЦР-тест, а в Норильске — всем прибывшим из других регионов.Специальные условия действуют в отдельных населенных пунктах. Так, посещающим Соловки необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации. Прибывающим в аэропорты Анадыря, Певека, Билибино и затем следующим в другие населенные пункты Чукотского автономного округа нужно пройти экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.
https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
чукотский автономный округ
чукотка
соловки
удмуртская республика (удмуртия)
республика калмыкия
республика алтай
смоленская область
новосибирская область
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чукотский автономный округ, чукотка, туризм, соловки, новости - туризм, удмуртская республика (удмуртия), республика калмыкия, республика алтай, смоленская область, новосибирская область
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.
В большинстве субъектов федерации сейчас уже нет строгих запретов для туристов, но в ряде мест есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.
Больше всего ограничений предусмотрено для тех, кто меняет местопребывания по работе. В Бурятии их ждет двухнедельный карантин, исключение — для предоставивших справку об отрицательном ПЦР-тесте. Результаты анализа потребуют от командировочных в Калининградской области и в Карелии. Прибывших в Севастополь и Пермский край из-за границы ждет карантин. Такие же требования в Архангельской области, Мордовии и Камчатском крае. Отправиться на самоизоляцию придется и тем, кто приехал по работе в Башкортостан и Якутию.
Справку с результатами ПЦР-теста могут спросить у туристов, приезжающих в Липецкую, Мурманскую, Ивановскую, Пензенскую, Смоленскую области, Ненецкий автономный округ, Чечню, Магадан. Такой же документ понадобится прибывающим из-за рубежа в Нижегородскую область и Карачаево-Черкесию, а в Оренбургской его попросят предъявить у путешественников из Казахстана.
Быть готовым к карантину нужно гостям, прибывшим из-за рубежа в Амурскую, Новосибирскую области, Калмыкию, Удмуртию, на Алтай. В Нижегородской области и Ненецком автономном округе изолироваться придется тем, кто не сдал ПЦР-тест, а в Норильске — всем прибывшим из других регионов.
Специальные условия действуют в отдельных населенных пунктах. Так, посещающим Соловки необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации. Прибывающим в аэропорты Анадыря, Певека, Билибино и затем следующим в другие населенные пункты Чукотского автономного округа нужно пройти экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.