https://ria.ru/20210326/regiony-1602849470.html

Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах

Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах

В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:57

2021-03-26T13:57

2021-03-26T13:57

чукотский автономный округ

чукотка

туризм

туризм

соловки

новости - туризм

удмуртская республика (удмуртия)

республика калмыкия

республика алтай

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.В большинстве субъектов федерации сейчас уже нет строгих запретов для туристов, но в ряде мест есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.Больше всего ограничений предусмотрено для тех, кто меняет местопребывания по работе. В Бурятии их ждет двухнедельный карантин, исключение — для предоставивших справку об отрицательном ПЦР-тесте. Результаты анализа потребуют от командировочных в Калининградской области и в Карелии. Прибывших в Севастополь и Пермский край из-за границы ждет карантин. Такие же требования в Архангельской области, Мордовии и Камчатском крае. Отправиться на самоизоляцию придется и тем, кто приехал по работе в Башкортостан и Якутию.Справку с результатами ПЦР-теста могут спросить у туристов, приезжающих в Липецкую, Мурманскую, Ивановскую, Пензенскую, Смоленскую области, Ненецкий автономный округ, Чечню, Магадан. Такой же документ понадобится прибывающим из-за рубежа в Нижегородскую область и Карачаево-Черкесию, а в Оренбургской его попросят предъявить у путешественников из Казахстана.Быть готовым к карантину нужно гостям, прибывшим из-за рубежа в Амурскую, Новосибирскую области, Калмыкию, Удмуртию, на Алтай. В Нижегородской области и Ненецком автономном округе изолироваться придется тем, кто не сдал ПЦР-тест, а в Норильске — всем прибывшим из других регионов.Специальные условия действуют в отдельных населенных пунктах. Так, посещающим Соловки необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации. Прибывающим в аэропорты Анадыря, Певека, Билибино и затем следующим в другие населенные пункты Чукотского автономного округа нужно пройти экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

чукотский автономный округ

чукотка

соловки

удмуртская республика (удмуртия)

республика калмыкия

республика алтай

смоленская область

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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