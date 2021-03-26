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В Подмосковье спасли ребенка, выпившего растворитель
В Подмосковье спасли ребенка, выпившего растворитель
В подмосковных Химках врачи спасли мальчика, выпившего растворитель, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:39
2021-03-26T15:39
2021-03-26T16:42
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В подмосковных Химках врачи спасли мальчика, выпившего растворитель, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.По данным ведомства, четырехлетнего ребенка привезли в Химкинскую больницу в тяжелом состоянии. На третьи сутки после поступления у него развилась немикробная пневмония, способная поражать легкие из-за испарения отравляющего вещества."В реанимационном отделении малыш был пять дней. За это время ему провели антибактериальную и противовоспалительную терапии, а также специализированные ингаляции", — сказал заведующий отделением детской инфекционной реанимации Химкинской больницы Дмитрий Новиков.После реанимационных мероприятий мальчика перевели в педиатрическое отделение, а вскоре выписали домой "на амбулаторное наблюдение".
https://ria.ru/20210324/spasenie-1602610779.html
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химки, московская область (подмосковье), происшествия