https://ria.ru/20210326/rebenok-1602996270.html

В Подмосковье спасли ребенка, выпившего растворитель

В Подмосковье спасли ребенка, выпившего растворитель

В подмосковных Химках врачи спасли мальчика, выпившего растворитель, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:39

2021-03-26T15:39

2021-03-26T16:42

химки

хорошие новости

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В подмосковных Химках врачи спасли мальчика, выпившего растворитель, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.По данным ведомства, четырехлетнего ребенка привезли в Химкинскую больницу в тяжелом состоянии. На третьи сутки после поступления у него развилась немикробная пневмония, способная поражать легкие из-за испарения отравляющего вещества."В реанимационном отделении малыш был пять дней. За это время ему провели антибактериальную и противовоспалительную терапии, а также специализированные ингаляции", — сказал заведующий отделением детской инфекционной реанимации Химкинской больницы Дмитрий Новиков.После реанимационных мероприятий мальчика перевели в педиатрическое отделение, а вскоре выписали домой "на амбулаторное наблюдение".

https://ria.ru/20210324/spasenie-1602610779.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химки, московская область (подмосковье), происшествия