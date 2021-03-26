https://ria.ru/20210326/radiostantsiya-1602973397.html

Медиакорпорация Китая открыла вещающую на Тайване радиостанцию

Медиакорпорация Китая открыла вещающую на Тайване радиостанцию

Медиакорпорация Китая официально открыла радиостанцию, вещающую на Тайване – "Голос Тайваньского пролива", а также платформу новых медиа "Панорама Тайваньского... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T14:09

2021-03-26T14:09

2021-03-26T14:09

россия-китай: главное

шэнь хайсюн

тайвань

китай

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МОСКВА, 26 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая официально открыла радиостанцию, вещающую на Тайване – "Голос Тайваньского пролива", а также платформу новых медиа "Панорама Тайваньского пролива". Заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК, начальник Главного государственного управления КНР по делам радиовещания и телевидения Не Чэньси, заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор и главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн присутствовали на церемонии старта вещания.В своём выступлении Шэнь Хайсюн отметил, что перспективы Тайваня – в объединении страны, благосостояние тайваньских соотечественников зависит от национального возрождения Китая. Открытие новой радиостанции "Голос Тайваньского пролива" и медийной платформы "Панорама Тайваньского пролива" – конкретная мера по претворению в жизнь важных указаний о Тайване генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.Вещание "Голоса Тайваньского пролива" охватывает юго-восточные прибрежные районы материкового Китая и Тайваньский регион, вещание идет на китайском нормативном языке 20 часов в день. Сетка вещания делится на четыре блока: новости и комментарии, энциклопедия жизни, культура и искусство, музыка и туризм.Платформа новых медиа "Панорама Тайваньского пролива" включает официальный аккаунт в приложении WeChat, аккаунт в социальной сети Sina, специальное мобильное приложение "облачное вещание", а также аккаунты зарубежных социальных сетей, такие как "Фейсбук", "Твиттер" и др. Платформа новых медиа и радиоэфир, дополняя друг друга, служат укреплению общения между берегами Тайваньского пролива и содействию скоординированному развитию межбереговых отношений.

https://ria.ru/20210324/uglerody-1602614350.html

https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шэнь хайсюн, тайвань, китай