https://ria.ru/20210326/rabochiy-1603017761.html

В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай

В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай

Рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:17

2021-03-26T17:17

2021-03-26T17:17

москва

мосгортранс

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса."Сегодня около 9 часов утра в районе дома 209 по проспекту Мира произошел инцидент с участием рабочего и трамвая, следовавшего по маршруту №17. По предварительным данным, мужчина сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай", - рассказали в Мосгортрансе.В пресс-службе отметили, что в результате произошедшего рабочий получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200216/1564851935.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосгортранс, происшествия