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В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай
В Москве рабочий упал со строящейся эстакады на трамвай
Рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:17
2021-03-26T17:17
2021-03-26T17:17
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мосгортранс
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса."Сегодня около 9 часов утра в районе дома 209 по проспекту Мира произошел инцидент с участием рабочего и трамвая, следовавшего по маршруту №17. По предварительным данным, мужчина сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай", - рассказали в Мосгортрансе.В пресс-службе отметили, что в результате произошедшего рабочий получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200216/1564851935.html
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москва, мосгортранс, происшествия