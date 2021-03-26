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Песков рассказал об обсуждении ситуации с Навальным в переговорах Путина
Песков рассказал об обсуждении ситуации с Навальным в переговорах Путина
Тема о блогере Алексее Навальном в международных телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина регулярно не поднимается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:39
2021-03-26T13:39
2021-03-26T13:39
алексей навальный
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Тема о блогере Алексее Навальном в международных телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина регулярно не поднимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы здесь глубоко ошибаетесь, она регулярно не поднимается в ходе международных телефонных разговоров. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивает ли Путин в международных телефонных разговорах тему о Навальном.Песков добавил, что телефонные разговоры о Навальном были, когда эта тема поднималась. "Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире", - добавил Песков.Комментируя сообщение о том, что тема с Навальным поднималась в разговоре Путина с президентом США Джо Байденом, Песков сказал: "Вы знаете, она не то что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.
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алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Тема о блогере Алексее Навальном
в международных телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина
регулярно не поднимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Вы здесь глубоко ошибаетесь, она регулярно не поднимается в ходе международных телефонных разговоров. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивает ли Путин в международных телефонных разговорах тему о Навальном.
Песков добавил, что телефонные разговоры о Навальном были, когда эта тема поднималась. "Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире", - добавил Песков.
Комментируя сообщение о том, что тема с Навальным поднималась в разговоре Путина с президентом США Джо Байденом
, Песков сказал: "Вы знаете, она не то что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.