https://ria.ru/20210326/putin-1602969713.html

Песков рассказал об обсуждении ситуации с Навальным в переговорах Путина

Песков рассказал об обсуждении ситуации с Навальным в переговорах Путина

Тема о блогере Алексее Навальном в международных телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина регулярно не поднимается, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T13:39

2021-03-26T13:39

2021-03-26T13:39

алексей навальный

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Тема о блогере Алексее Навальном в международных телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина регулярно не поднимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы здесь глубоко ошибаетесь, она регулярно не поднимается в ходе международных телефонных разговоров. Это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивает ли Путин в международных телефонных разговорах тему о Навальном.Песков добавил, что телефонные разговоры о Навальном были, когда эта тема поднималась. "Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, но и с коллегами из других стран. У нас же мир Западом не ограничивается, он гораздо больше и шире", - добавил Песков.Комментируя сообщение о том, что тема с Навальным поднималась в разговоре Путина с президентом США Джо Байденом, Песков сказал: "Вы знаете, она не то что поднималась – не было никакого обсуждения, ничего. Она затрагивалась".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании "Ив Роше", Ольга Михайлова заявила РИА Новости о проблемах со здоровьем блогера, по ее словам, у него болят нога и спина. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

https://ria.ru/20210326/sanktsii-1602912616.html

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алексей навальный, джо байден, дмитрий песков, владимир путин