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Посол Ирана оценил сроки начала производства "Спутника V" в республике
Посол Ирана оценил сроки начала производства "Спутника V" в республике
Совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Ирана может начаться в апреле, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:50
2021-03-26T14:50
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
казем джалали
али рабии
коронавирусы
иран
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Ирана может начаться в апреле, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали."В апреле начнется совместное производство, и две иранские компании сейчас занимаются этим вопросом. Я думаю, что в течение следующей недели будут отправлены клетки вакцины со стороны России в Иран и, дай бог, в апреле мы будем свидетелями начала совместного производства вакцины на территории Ирана", - сказал он.По словам посла, на начальном этапе общий объем производства составит до 9 миллионов доз вакцины в месяц."Одна из наших компаний на первом этапе способна производить до 4 млн доз в месяц, другая компания - тоже до 4 млн доз. Это будет около 8-9 млн доз в месяц", - сказал Джалали, не уточнив, о каких компаниях идет речь.При этом он добавил, что имеется и потенциал для увеличения объемов производства и компании работают над тем, чтобы впоследствии нарастить выпуск вакцины.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что после того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, казем джалали, али рабии, коронавирусы, иран

Посол Ирана оценил сроки начала производства "Спутника V" в республике

14:50 26.03.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Ирана может начаться в апреле, заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"В апреле начнется совместное производство, и две иранские компании сейчас занимаются этим вопросом. Я думаю, что в течение следующей недели будут отправлены клетки вакцины со стороны России в Иран и, дай бог, в апреле мы будем свидетелями начала совместного производства вакцины на территории Ирана", - сказал он.
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По словам посла, на начальном этапе общий объем производства составит до 9 миллионов доз вакцины в месяц.
"Одна из наших компаний на первом этапе способна производить до 4 млн доз в месяц, другая компания - тоже до 4 млн доз. Это будет около 8-9 млн доз в месяц", - сказал Джалали, не уточнив, о каких компаниях идет речь.
При этом он добавил, что имеется и потенциал для увеличения объемов производства и компании работают над тем, чтобы впоследствии нарастить выпуск вакцины.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что после того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКазем ДжалалиАли РабииКоронавирусыИран
 
 
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