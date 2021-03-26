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Мантуров и Азаров дали старт производству медизделий в ОЭЗ "Тольятти"
Мантуров и Азаров дали старт производству медизделий в ОЭЗ "Тольятти"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дали старт производству медицинских изделий в особой РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T10:27
2021-03-26T10:27
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий азаров
самарская область
экономика
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 26 мар - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дали старт производству медицинских изделий в особой экономической зоне "Тольятти"."Сегодня мы запускаем крупнейшее производство в России синтетических перчаток… До этого у нас такого производства в стране не было. Это существенный вклад в импортозамещение, в обеспечение, в первую очередь, поставок данной продукции для медицинских учреждений в условиях соблюдения всех эпидемиологических требований", - сказал на открытии завода Мантуров.Он добавил, что благодаря открытию нового завода объем производства медицинских перчаток в России за год вырастет в 3,5 раза."Сегодня открываем линию по выпуску нитриловых перчаток, востребованных в этот особый период. Несмотря на вызовы прошлого года, экономика Самарской области, в первую очередь, благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которые по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина были оказаны федеральным правительством, Минпромторгом, наша промышленность показала достойный результат в этих непростых условиях. И объем инвестиций по прошлому году, предварительные цифры есть - 270 миллиардов рублей, тому яркое свидетельство", - добавил Азаров.Самарский завод медицинских изделий – единственное предприятие полного цикла в России по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. Аналогичную продукцию производят всего несколько заводов России. Перчатки планируют поставлять в государственные и частные медучреждения, в том числе в Самарской области, а также на предприятия в сфере хозяйственно-бытового обслуживания. Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил более 729 миллионов рублей. На проектную мощность – 108 миллионов пар в год – завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии работают две линии, создано более 80 рабочих мест.По информации правительства региона, до конца 2021 года в особой экономической зоне "Тольятти" будет открыто еще четыре производства. Сейчас в ОЭЗ 26 компаний-резидентов из девяти стран мира с суммой заявленных инвестиций 24,9 миллиарда рублей и планом создания более 5 тысяч новых рабочих мест. Всего в Самарской области в 2021 году планируется реализовать более 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей и созданием более 5,5 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20210314/sotrudnichestvo-1601171057.html
https://ria.ru/20210205/dorogi-1596229035.html
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий азаров, самарская область, экономика

Мантуров и Азаров дали старт производству медизделий в ОЭЗ "Тольятти"

10:27 26.03.2021
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПанорама города Тольятти
Панорама города Тольятти - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 26 мар - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дали старт производству медицинских изделий в особой экономической зоне "Тольятти".
"Сегодня мы запускаем крупнейшее производство в России синтетических перчаток… До этого у нас такого производства в стране не было. Это существенный вклад в импортозамещение, в обеспечение, в первую очередь, поставок данной продукции для медицинских учреждений в условиях соблюдения всех эпидемиологических требований", - сказал на открытии завода Мантуров.
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Он добавил, что благодаря открытию нового завода объем производства медицинских перчаток в России за год вырастет в 3,5 раза.
"Сегодня открываем линию по выпуску нитриловых перчаток, востребованных в этот особый период. Несмотря на вызовы прошлого года, экономика Самарской области, в первую очередь, благодаря беспрецедентным мерам поддержки, которые по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина были оказаны федеральным правительством, Минпромторгом, наша промышленность показала достойный результат в этих непростых условиях. И объем инвестиций по прошлому году, предварительные цифры есть - 270 миллиардов рублей, тому яркое свидетельство", - добавил Азаров.
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Самарский завод медицинских изделий – единственное предприятие полного цикла в России по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. Аналогичную продукцию производят всего несколько заводов России. Перчатки планируют поставлять в государственные и частные медучреждения, в том числе в Самарской области, а также на предприятия в сфере хозяйственно-бытового обслуживания. Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил более 729 миллионов рублей. На проектную мощность – 108 миллионов пар в год – завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии работают две линии, создано более 80 рабочих мест.
По информации правительства региона, до конца 2021 года в особой экономической зоне "Тольятти" будет открыто еще четыре производства. Сейчас в ОЭЗ 26 компаний-резидентов из девяти стран мира с суммой заявленных инвестиций 24,9 миллиарда рублей и планом создания более 5 тысяч новых рабочих мест. Всего в Самарской области в 2021 году планируется реализовать более 25 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей и созданием более 5,5 тысячи рабочих мест.
 
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий АзаровСамарская областьЭкономика
 
 
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