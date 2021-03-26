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Дипломаты ответили на призыв посла Польши "ослабить Россию"
Дипломаты ответили на призыв посла Польши "ослабить Россию"
В посольстве России в ФРГ прокомментировали призыв посла Польши в Германии "ослабить Россию". РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T22:42
2021-03-26T22:42
россия
северный поток — 2
нато
евросоюз
польша
германия
европа
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БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. В посольстве России в ФРГ прокомментировали призыв посла Польши в Германии "ослабить Россию".Ранее посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил в интервью немецкой медиа-группе RND, что "у нас есть кое-что общее с Россией: поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но мы также готовы при необходимости бороться с ними". Он также призвал свернуть проект "Северный поток — 2"."Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", - заявили в посольстве РФ в Германии в ответ на высказывания Пшилебского."Хотелось бы заявить, что у России нет планов нападать на кого-либо. Военные расходы РФ формируются на основе принципа необходимой достаточности для обеспечения надежной обороноспособности страны. К слову, они в 24 раза меньше совокупных военных расходов стран НАТО. И это не Россия, а страны альянса продвигают свои ударные силы все дальше на восток", - добавили в дипмиссии.В посольстве вынуждены были напомнить, что объем поставок российского газа в Европу "определяется, прежде всего, потребностью стран ЕС". Таким образом срыв проекта "Северный поток 2", на котором настаивает высокопоставленный польский дипломат, "не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам"."В этом, видимо, и заключается истинная цель Варшавы", - заключили в российской дипмиссии."Северный поток — 2" – международная коммерческая инициатива, в реализации которой задействовано более 100 европейских компаний. Данный проект, способствующий диверсификации поставок энергоносителей и повышению энергобезопасности Евросоюза, получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с европейским законодательством. Россия выступает за честную конкурентную борьбу, против политизации торгово-экономических связей", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html
https://ria.ru/20210204/voyna-1596034000.html
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россия, северный поток — 2, нато, евросоюз, польша, германия, европа

Дипломаты ответили на призыв посла Польши "ослабить Россию"

22:42 26.03.2021
 
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Depositphotos / jacek_kadaj
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. В посольстве России в ФРГ прокомментировали призыв посла Польши в Германии "ослабить Россию".
Ранее посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил в интервью немецкой медиа-группе RND, что "у нас есть кое-что общее с Россией: поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но мы также готовы при необходимости бороться с ними". Он также призвал свернуть проект "Северный поток — 2".
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"Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", - заявили в посольстве РФ в Германии в ответ на высказывания Пшилебского.
"Хотелось бы заявить, что у России нет планов нападать на кого-либо. Военные расходы РФ формируются на основе принципа необходимой достаточности для обеспечения надежной обороноспособности страны. К слову, они в 24 раза меньше совокупных военных расходов стран НАТО. И это не Россия, а страны альянса продвигают свои ударные силы все дальше на восток", - добавили в дипмиссии.
В посольстве вынуждены были напомнить, что объем поставок российского газа в Европу "определяется, прежде всего, потребностью стран ЕС". Таким образом срыв проекта "Северный поток 2", на котором настаивает высокопоставленный польский дипломат, "не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам".
"В этом, видимо, и заключается истинная цель Варшавы", - заключили в российской дипмиссии.
"Северный поток — 2" – международная коммерческая инициатива, в реализации которой задействовано более 100 европейских компаний. Данный проект, способствующий диверсификации поставок энергоносителей и повышению энергобезопасности Евросоюза, получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с европейским законодательством. Россия выступает за честную конкурентную борьбу, против политизации торгово-экономических связей", - добавили в ведомстве.
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