https://ria.ru/20210326/prizyv-1603063633.html

Дипломаты ответили на призыв посла Польши "ослабить Россию"

Дипломаты ответили на призыв посла Польши "ослабить Россию"

В посольстве России в ФРГ прокомментировали призыв посла Польши в Германии "ослабить Россию". РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T22:42

2021-03-26T22:42

2021-03-26T22:42

россия

северный поток — 2

нато

евросоюз

польша

германия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg

БЕРЛИН, 26 мар - РИА Новости. В посольстве России в ФРГ прокомментировали призыв посла Польши в Германии "ослабить Россию".Ранее посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил в интервью немецкой медиа-группе RND, что "у нас есть кое-что общее с Россией: поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но мы также готовы при необходимости бороться с ними". Он также призвал свернуть проект "Северный поток — 2"."Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", - заявили в посольстве РФ в Германии в ответ на высказывания Пшилебского."Хотелось бы заявить, что у России нет планов нападать на кого-либо. Военные расходы РФ формируются на основе принципа необходимой достаточности для обеспечения надежной обороноспособности страны. К слову, они в 24 раза меньше совокупных военных расходов стран НАТО. И это не Россия, а страны альянса продвигают свои ударные силы все дальше на восток", - добавили в дипмиссии.В посольстве вынуждены были напомнить, что объем поставок российского газа в Европу "определяется, прежде всего, потребностью стран ЕС". Таким образом срыв проекта "Северный поток 2", на котором настаивает высокопоставленный польский дипломат, "не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам"."В этом, видимо, и заключается истинная цель Варшавы", - заключили в российской дипмиссии."Северный поток — 2" – международная коммерческая инициатива, в реализации которой задействовано более 100 европейских компаний. Данный проект, способствующий диверсификации поставок энергоносителей и повышению энергобезопасности Евросоюза, получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с европейским законодательством. Россия выступает за честную конкурентную борьбу, против политизации торгово-экономических связей", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html

https://ria.ru/20210204/voyna-1596034000.html

россия

польша

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, нато, евросоюз, польша, германия, европа