Дипломаты ответили на призыв посла Польши "ослабить Россию"
Ранее посол Польши в Германии Анджей Пшилебский заявил в интервью немецкой медиа-группе RND, что "у нас есть кое-что общее с Россией: поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но мы также готовы при необходимости бороться с ними". Он также призвал свернуть проект "Северный поток — 2".
10 марта, 10:09В Польше признали, что Россия достроит "Северный поток — 2"
"Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", - заявили в посольстве РФ в Германии в ответ на высказывания Пшилебского.
"Хотелось бы заявить, что у России нет планов нападать на кого-либо. Военные расходы РФ формируются на основе принципа необходимой достаточности для обеспечения надежной обороноспособности страны. К слову, они в 24 раза меньше совокупных военных расходов стран НАТО. И это не Россия, а страны альянса продвигают свои ударные силы все дальше на восток", - добавили в дипмиссии.
В посольстве вынуждены были напомнить, что объем поставок российского газа в Европу "определяется, прежде всего, потребностью стран ЕС". Таким образом срыв проекта "Северный поток 2", на котором настаивает высокопоставленный польский дипломат, "не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам".
"В этом, видимо, и заключается истинная цель Варшавы", - заключили в российской дипмиссии.
"Северный поток — 2" – международная коммерческая инициатива, в реализации которой задействовано более 100 европейских компаний. Данный проект, способствующий диверсификации поставок энергоносителей и повышению энергобезопасности Евросоюза, получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с европейским законодательством. Россия выступает за честную конкурентную борьбу, против политизации торгово-экономических связей", - добавили в ведомстве.