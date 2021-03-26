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В Вологодской области при пожаре в доме погибли четыре человека
В Вологодской области при пожаре в доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме в поселке Вохтога Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:56
2021-03-26T14:56
2021-03-26T14:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме в поселке Вохтога Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.Как информирует ведомство, сообщение о пожаре в деревянном доме на улице Ленина в поселке Вохтога поступило в пятницу в 09.15 мск. К моменту прибытия спасателей огонь бушевал снаружи дома, рассчитанного на 6 квартир (в том числе пять – жилые)."В 11 часов 04 минуты пожар удалось локализовать. Спустя ещё 13 минут открытый огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. В процессе разбора завалов обнаружено 4 погибших", - говорится в сообщении.Причины пожара устанавливаются. В пострадавшем доме использовалось печное отопление, при этом он электрифицирован.
https://ria.ru/20210326/pozhar-1602938757.html
вологодская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия