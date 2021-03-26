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При пожаре в псковской больнице пострадали два человека
При пожаре в псковской больнице пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в палате пульмонологического отделения Псковской городской больницы, пациентов которого медсестры эвакуировали... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T11:16
2021-03-26T11:16
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в палате пульмонологического отделения Псковской городской больницы, пациентов которого медсестры эвакуировали "на руках", сообщают в пятницу власти региона."Возгорание произошло в палате на четвертом этаже пульмонологического отделения… В результате пожара пострадало два человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - информирует официальный Telegram-канал Псковской области.Как отмечают региональные власти, две постовые сестры "сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения".Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания, причины которого сейчас выясняются.
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псковская область, происшествия

При пожаре в псковской больнице пострадали два человека

11:16 26.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра "Парус" в Тюмени
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в палате пульмонологического отделения Псковской городской больницы, пациентов которого медсестры эвакуировали "на руках", сообщают в пятницу власти региона.
"Возгорание произошло в палате на четвертом этаже пульмонологического отделения… В результате пожара пострадало два человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - информирует официальный Telegram-канал Псковской области.
Как отмечают региональные власти, две постовые сестры "сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения".
Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания, причины которого сейчас выясняются.
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