https://ria.ru/20210326/pozhar-1602938757.html

При пожаре в псковской больнице пострадали два человека

При пожаре в псковской больнице пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в палате пульмонологического отделения Псковской городской больницы, пациентов которого медсестры эвакуировали... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:16

2021-03-26T11:16

2021-03-26T11:16

псковская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем в палате пульмонологического отделения Псковской городской больницы, пациентов которого медсестры эвакуировали "на руках", сообщают в пятницу власти региона."Возгорание произошло в палате на четвертом этаже пульмонологического отделения… В результате пожара пострадало два человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - информирует официальный Telegram-канал Псковской области.Как отмечают региональные власти, две постовые сестры "сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения".Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания, причины которого сейчас выясняются.

https://ria.ru/20201215/pozhary-1589248557.html

псковская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псковская область, происшествия