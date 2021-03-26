https://ria.ru/20210326/pozhar-1602913146.html

В Самарской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

В Самарской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в поселке в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T06:49

2021-03-26T06:49

2021-03-26T06:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

происшествия

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САМАРА, 26 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в поселке в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, пожар произошел в пятницу утром в поселке Кинельский Кинельского района, горел 16-квартирный двухэтажный жилой дом. По информации ГУМЧС по Самарской области, горели домашние вещи в квартире на площади 2 квадратных метра."В ходе пожара сотрудникам МЧС обнаружены погибшие женщина и двое мужчин. Соседи не пострадали, эвакуация не проводилась", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что на месте происшествия работает прокурор Кинельского района Юрий Сергеев.

https://ria.ru/20210325/pozhar-1602754623.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия