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В Самарской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Самарской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в поселке в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T06:49
2021-03-26T06:49
2021-03-26T06:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
происшествия
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САМАРА, 26 мар - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в поселке в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, пожар произошел в пятницу утром в поселке Кинельский Кинельского района, горел 16-квартирный двухэтажный жилой дом. По информации ГУМЧС по Самарской области, горели домашние вещи в квартире на площади 2 квадратных метра."В ходе пожара сотрудникам МЧС обнаружены погибшие женщина и двое мужчин. Соседи не пострадали, эвакуация не проводилась", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что на месте происшествия работает прокурор Кинельского района Юрий Сергеев.
https://ria.ru/20210325/pozhar-1602754623.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия